Oggi in campo. Premier Padel, via alle qualificazioni

Parte questa mattina lo show del Milano Premier Padel P1, l’ultimo grande torneo prima delle Finals di Barcellona. Oggi e domani al GetFit Village si disputeranno le qualificazioni, mentre da lunedì la gara si sposta all’Allianz Cloud per i match del main draw. Sempre all’Allianz, oggi, verranno sorteggiati i tabelloni principali formati da 48 coppie maschili e 32 femminili. Ampia la partecipazione azzurra nel torneo di casa, ben 25 gli italiani presenti tra qualificazioni e main draw. Nel femminile la bresciana Martina Parmigiani ha ricevuto una wild card per il tabellone principale insieme a Chiara Pappacena, mentre la comasca Sussarello in coppia con Emily Stellato partirà dalle qualifiche. A guidare saranno i numeri 1 italiani Carolina Orsi e Aris Patiniotis. Per il titolo sarà una questione tra spagnoli e argentini, tra gli iberici si segnala l’ultima apparizione in carriera per la leggenda Fernando Belasteguin. Alessandro Stella