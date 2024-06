“Open Day-Prime Pieghe“. I campioni di domani a scuola da Lorenzo

La SMC Scuola Motociclismo organizza, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, cinque giornate gratuite per i bambini dai 5 agli 8 anni con l’iniziativa “Open Day - Prime Pieghe“, in programma nella sede di Grandate, in provincia di Como. Le sessioni saranno da trenta minuti ciascuna e verranno tenute da una serie di istruttori della SMC. Prima data: domenica 21 luglio dalle 9 alle 13, per poi proseguire lunedì 26 agosto, domenica 15 settembre, domenica 13 ottobre e domenica 3 novembre.

Il programma degli “Open Day – Prime Pieghe” prevede la formazione di classi da 6/8 bambini, divisi in sessioni da 30 minuti ciascuna. I ragazzini seguiranno un programma composto da un brief iniziale da parte degli Istruttori, presentazione della moto e fornitura del kit di sicurezza (tuta, casco e guanti), impostazioni di base del pilota sulla moto, gestione dei comandi con avanzamento a gas limitato, prove di frenata e di conduzione. Gli aspiranti centauri saranno istruiti dai responsabili della SMC, la scuola fondata nel 2015 da Jorge Lorenzo e dal padre Chico che ha seguito la crescita di campioni come Jorge Martin, Joan Mir e Tony Arbolino.

"Uno degli obiettivi della Federazione è sempre stato quello di offrire ai giovanissimi la possibilità di avvicinarsi al mondo delle moto, sostenendoli poi al meglio grazie al lavoro dei nostri istruttori certificati - afferma Giovanni Copioli, Presidente FMI -. Ringrazio sentitamente SMC Scuola Motociclismo per aver messo a disposizione la loro struttura di Grandate". L’iscrizione agli “Open Day - Prime Pieghe“ è gratuita e comprende il noleggio sia della minimoto che del kit di sicurezza completo. Obbligatoria la prenotazione su www.scuolamotociclismo.com, via email scrivendo a [email protected] o via whatsapp al numero 3475684747.

M.T.