Ora tappa indoor a Liévin. Battocletti non si ferma. Prima ad Alà dei Sardi

Assolo ’sardo’ per Nadia Battocletti. L’argento olimpico nei 10mila metri trionfa nel Cross di Alà, venti giorni dopo il Campaccio di San Giorgio su Legnano. Nei 6 chilometri del percorso alle pendici del Monte Acuto, la trentina delle Fiamme Azzurre prende il largo poco prima di metà gara e chiude in 20:17 con mezzo minuto abbondante di vantaggio sulla spagnola Marta Forero (20:48). Al terzo posto l’ungherese Lilla Bohm (20:58). Prossima tappa i 3000 indoor a Liévin, in Francia, il 13 febbraio.