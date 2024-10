Ottava giornata IhL. Varese supera Feltre all’overtime. Decisivo Perino: pari e golden gol

Quando il gioco si fa duro, i Mastini iniziano a ringhiare. Il motto tanto amato al Palazzetto di Via Albani torna di moda. Nell’ottava giornata di IhL Varese ha superato 4-3 Feltre all’overtime, conquistando il primo vero scontro diretto stagionale. I gialloneri sono passati in vantaggio con i gol del solito Franchini (al rientro dopo l’infortunio) e di Borghi. Ma come spesso accade da inizio stagione la luce di Varese si è spenta in un attimo e sulla Acinque Arena si è scatenato il "tornado" Foltin, che con una tripletta ha regalato a Feltre il clamoroso momentaneo sorpasso. A salvare i Mastini è arrivato però ancora una volta Perino. Il giovane talento classe 2005 ha pareggiato i conti a due minuti dalla fine e poi ha siglato il golden gol decisivo. I Mastini conquistano così due punti su tre disponibili e restano al quarto posto. Giovedì alle 20 si gioca un big match contro Aosta. Settimo ko in altrettante gare invece per Como, sconfitto da Alleghe per 2-1 in casa. I lariani, sempre più ultimi, domani alle 20.30 ospitano la sorpresa Valpellice. Nel quarto turno di IhL Division 1 altro stop pure per Milano, che si è arresa sempre 2-1 all’overtime con l’abbordabile Pinerolo.

Alessandro Stella