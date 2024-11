Pagelle Gerli sottotono, Caso finisce per strafare

GAGNO 6,5 Incolpevole sulla deviazione ravvicinata di Mazzocchi, graziato dal palo a inizio partita sulla mezza rovesciata di Strizzolo. Il resto della gara è in sicurezza.

DELLAVALLE 6 Gara senza accelerazioni, nella quale tiene bene la posizione e commette pochi errori. Nell’assalto finale del Cosenza regge la spinta rossoblu sulla sua fascia di competenza.

CALDARA 6 Mazzocchi lo anticipa di un soffio nell’azione del gol del pareggio cosentino, e Zaro non lo aiuta nella chiusura. Fin lì una partita senza sbavature.

CAUZ 6 Seconda consecutiva da titolare per lui, che certamente si esprime meglio nella difesa a tre. Gara attenta nella quale anche lui deve andare in trincea senza disertare puntate offensive, vedi la deviazione nel finale che esce di poco a Micai battuto.

DI PARDO 5,5 A inizio gara soffre parecchio la spinta sulla fascia sinistra di attacco del Cosenza. Si riprende con un paio di buone uscite, poi perde in spinta un paio di palloni che poteva gestire meglio. (28’ st Zaro 6 Correo nella rete di Mazzocchi, anche se va detto che il rossoblu ruba benissimo il tempo a tutta la difesa. Fa il suo comunque nel finale di gara).

SANTORO 6,5 Solita gara leonina a centrocampo, gioca tantissimi palloni senza mai gettarli. Diffidato, il giallo rimediato al San Vito lo appieda in vista di Mantova.

GERLI 5,5 (foto) Gara sottotono per lui, già nel primo tempo perde un paio di palloni sanguinosi. Nella ripresa nessun errore grave, ma rimane sempre sotto i suoi livelli abituali. (40’ st Battistella sv Pochi palloni giocati e un cartellino giallo).

COTALI 7 Torna titolare e si inventa in scivolata il gol del vantaggio, ennesimo marcatore stagionale dei gialli. Al di là della rete una prestazione attenta e di sostanza. (28’ st Idrissi 6 Non fa grandi cose ma neppure danni).

PALUMBO 6,5 Si accende e si spegne. Quando l’interruttore è sull’on dà profondità alla squadra e offre più di un pallone pericoloso ai compagni. Nervoso, rischia il giallo che l’avrebbe mandato in squalifica in un paio di occasioni. Poteva essere nel finale l’uomo che alzava la squadra, ma Mandelli lo toglie. (28’ st Magnino 6 Col suo ingresso il Modena alza la muraglia a difesa del pareggio anche sulla linea di centrocampo, e lui fa il suo senza osare in avanti).

DEFREL 4,5 Bene per quaranta minuti, vedi l’assist per il gol di Cotali, poi inizia la sua serata da incubo. Inspiegabile la rete mancata a porta vuota nei secondi finali del primo tempo, maldestro nel fallire ancora a inizio ripresa, assolutamente imprudente nell’entrata su Kouan. Il rosso è esagerato, ma l’entrata era evitabilissima. Dietro la lavagna. CASO 5,5 Davanti al suo ex pubblico finisce per strafare in più di un’occasione. Nel primo tempo è egoista e non ridà a Palumbo una palla d’oro tentando un tiro a giro. (17’ st Pedro Mendes 6 Sufficienza di stima per il suo rientro, che avviene in una situazione certamente non favorevole di partita).

Alessandro Bedoni