Pagelle. Ottimo Dellavalle, bentornato Gerli. Che Santoro

GAGNO 6,5 Non deve compiere particolari interventi, e l’unica volta che la palla lo supera ci pensa Gerli a liberare sulla linea.

DELLAVALLE 7 (foto) Il ‘boy del Filadelfia’ trasferisce lo spirito torinista che ha nel sangue alla causa canarina. Gara impeccabile in fase difensiva, in una sua licenza offensiva colpisce un palo clamoroso. Si arrende ai crampi. (45’ st Caldara sv Va a dare una mano in trincea).

ZARO 6 Gara sufficiente, con qualche alto e basso soprattutto in fase di impostazione. Nel primo tempo impatta bene, ma la conclusione è centrale.

CAUZ 6,5 La difesa a tre è il suo habitat ideale, e anche contro il Pisa dà sempre un’impressione di grande solidità.

MAGNINO 6,5 Il ruolo non è proprio il suo, ma ancora una volta si adatta bene. Grande abnegazione nella lotta, con la chicca di un assist di platino a Idrissi che ciabatta sul fondo.

SANTORO 7,5 Il suo primo tempo è solido, la sua ripresa imperiale. Corre per quattro e va ad impattare una quantità impressionante di palloni.

GERLI 7,5 Nel pacco di Natale, Santa Claus ci regala il Gerli che conosciamo e che da qualche tempo mancava a codesti livelli. Conquista tanti palloni in ripartenza e li gestisce sempre con sagacia. Già che c’è, salva pure sulla linea su una conclusione a botta sicura di Canestrelli. (38’ st Di Pardo sv Qualche sbavatura, ma dà anche lui il suo contributo nel finale).

COTALI 7 Il soldatino della fascia sinistra sta crescendo con la cura Mandelli e gioca ancora una volta una partita gagliarda. Nel primo tempo costringe Rus a un brutto fallo che non viene giudicato da ultimo uomo e una sua incursione costringe la difesa pisana ad un salvataggio. (30’ st Idrissi 6 Non entra nemmeno malissimo in partita, ma il gol che si divora nel finale è grosso assai. Sufficienza... natalizia).

PALUMBO 7,5 Ancora una volta finisce la partita con l’indicatore della benzina sullo zero, da tanti chilometri che macina, costringendo gli avversari anche alle maniere forti per fermarlo.

P. MENDES 6 La partita si gioca compressa in una trentina di metri e non arrivano quasi mai palloni giocabili. Gara di sacrificio. (30’ st Gliozzi 6 Cerca ti tenere alta la squadra).

CASO 7,5 La condizione è ormai al top, e quando le gambe girano anche la mente ti aiuta. Ogni sua ripartenza è un problema per i difensori pisani, e appena ha la palla buona segna un gran gol, di tecnica e di forza. La sua miglior gara in gialloblù. (30’ st Battistella 6 Spicchio di gara in una posizione offensiva per lui inusuale, ma giocato con attenzione e senza sprechi).

Alessandro Bedoni