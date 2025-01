Pallamano A2 femminile, Pellonara: "Voglia di sognare». Chiaravalle domina

Metà del campionato da protagonista e voglia di confermarsi anche nel girone di ritorno. La Publiesse Chiaravalle Femminile guarda tutti dall’alto nel girone C di A2 femminile insieme alla Tushe Prato. Le ragazze guidate da coach Santiago Romero girano la boa in vetta alla classifica. un bilancio da applausi con una sola sconfitta in sei gare. Voglia di ripetersi e continuare a sognare, senza porsi limiti in vista del rush finale. A confermare il tutto Emily Pellonara, ala della Publiesse, classe 2007: "Ci siamo fatte un’idea ben precisa di quello che possiamo fare e delle nostre potenzialità dopo il girone di andata. Siamo una bella squadra, possiamo disputare un campionato importante. Non possiamo permetterci sconfitte nel girone di ritorno. Stiamo lavorando duramente ogni allenamento". Pellonara poi parla dell’ultimo successo colto in Sicilia contro il fanalino Halikada Gattopardo: "Ci siamo portate a casa una bella vittoria, con 14 gol di scarto. Nonostante questo, ci sono stati alcuni e piccoli errori su cui continueremo a lavorare. Dobbiamo evitarli nelle prossime partite, perché l’ultima partita sicuramente non è stata tra le migliori. Venivamo da una trasferta molto lunga, durata più del previsto, quindi siamo scese in campo con un po’ di stanchezza. Siamo riuscite comunque a gestire la gara, giocando tutte e facendolo bene". Il prossimo appuntamento è previsto domenica 9 febbraio: big match in casa del Conversano, club che registra due lunghezze di svantaggio rispetto alla Publiesse Chiaravalle.

A2 femminile (girone C). Prossimo turno (prima giornata di ritorno). 08/02/25: Halikada Gattopardo-Mugello, Mattroina-Trapani. 09/02/25 (ore 11): Conversano-Chiaravalle. Classifica: Chiaravalle e Prato 10; Conversano e Trapani 8; Mugello 4; Mattroina 2; Gattopardo 0.