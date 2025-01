Pallamano, campionato regionale serie B. La Carrarese ‘affonda’ nel golfo di Follonica. Una rosa troppo corta

follonica

41

polisportiva carrarese

32

FOLLONICA: Boni, Guidi 1, Orioli 4, Salvadori , Sabatini, Tassoni 4, Coccoluto, Zucca 5, Bianconcini 11, Toninelli 4, Palii 1, Qosja 7, Martin. All. Cecchini.

POLISPORTIVA CARRARESE: Antognetti, Cerulli, Biagioni, De Giorgi 3, Bugliani 1, Benedetti 2, Musetti, Benmansour 9, Gini 10, Perfigli 7. All. Vezzoni.

Primo tempo 17-13

Arbitri: Coppi e Bertoncini

CARRARA - La Polisportiva Carrarese affonda nel golfo di Follonica e subisce un altro pesante passivo (- 9) nella gara valida per la ottava giornata di andata del campionato regionale di serie B. Alla ripresa del campionato dopo la lunga pausa natalizia, con pochi uomini a disposizione (solo dieci giocatori a roster e quindi con una panchina ancora una volta troppo corta) i carraresi restano in partita solo nel primo tempo che chiudono con un -4 che potrebbe lasciare aperte le speranze di un aggancio. Ma nel secondo tempo (parziale 24-19) la reazione degli ospiti non arriva e i maremmani ne approfittano e chiudono in bellezza. Contro una squadra che fino ad ora non ha brillato in campionato, i carraresi non riescono a sfruttare le maggiori esclusioni temporanee per due minuti (due contro le cinque dei locali). In evidenza Gini (nella foto) e Benmansour che realizzano più della metà delle reti della propria squadra.

ma.mu.