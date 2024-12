Pallamano, dal 14 gennaio. Gli azzurri al lavoro verso i Mondiali 2025

L’Italia tornerà ai Mondiali di pallamano dopo 28 anni.

La qualificazione per la rassegna iridata (14 gennaio - 2 febbraio in Croazia, Danimarca e Norvegia) è arrivata a maggio grazie alla vittoria nel playoff col Montenegro. Gli azzurri, guidati dal ct Riccardo Trillini, debutteranno nella giornata d’apertura del torneo contro la Tunisia. "L’obiettivo è far scoprire alla gente che questo sport esiste e che ci sono ragazzi che si sacrificano per farlo conoscere" ha detto il capitano Andrea Parisini. In campo femminile, le ragazze di Alfredo Rodriguez Alvarez cercheranno il pass mondiale contro la Romania.