Pallamano. Handball Estense a luci e ombre. Cadono i senior, vince l’under 18

Week end dolceamaro per l’Handball Estense. Il weekend ha visto come primo impegno la sfida casalinga della squadra senior contro il Faenza, un avversario di alto livello e dotato di grande esperienza, grazie a giocatori che hanno militato nella massima serie. Sin dal fischio d’inizio, la partita è stata una battaglia equilibrata, con entrambe le squadre determinate a conquistare i due punti. I giocatori si sono affrontati con intensità, offrendo uno spettacolo di grande livello ai tifosi accorsi per sostenere la squadra di casa. Il match si è concluso sul risultato di 26-27 a favore del Faenza, che è riuscito a imporsi di misura, sfruttando al meglio le occasioni concesse dai ragazzi di casa. A fine partita, il coach Onelli ha espresso un mix di soddisfazione e rammarico, evidenziando la buona prestazione della squadra e la crescita continua del gruppo: "I ragazzi hanno tenuto bene il campo e con qualche errore in meno dai sei metri potevamo portarla a casa. Peccato, ma siamo comunque soddisfatti di quel che stiamo facendo. Nonostante il risultato, Onelli ha voluto sottolineare il percorso positivo intrapreso dalla squadra e la qualità di gioco messa in campo contro un avversario esperto come il Faenza. Con questa prestazione, la squadra senior ha dimostrato ancora una volta di poter competere ai massimi livelli,

mancando la vittoria solo per pochi dettagli che, con il lavoro e l’impegno, potranno essere affinati nelle prossime partite". Dopo la sfida della squadra senior, è stato il turno della categoria Under 18 dell’Estense, impegnata in trasferta contro i pari età del Carpi Pallamano. La partita è iniziata con ritmi piuttosto lenti, ma i giovani dell’Estense sono riusciti a mantenere la concentrazione, chiudendo il primo tempo in vantaggio grazie a una solida difesa e a un’attenta gestione del possesso.

Durante l’intervallo, il vantaggio ha dato ai ragazzi la spinta giusta per rientrare in campo ancora più determinati. Con una prestazione di grande grinta e intensità, hanno dominato il secondo tempo, consolidando il vantaggio minuto dopo minuto. La partita si è conclusa con un netto 17-35 a favore dell’Estense, che ha così conquistato una meritata vittoria.