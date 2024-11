Pallamano, In serie B. La Polisportiva resta ferma al palo. Troppe assenze contro il Petrarca

Petrarca Arezzo

33

Pol. Carrarese

24

PETRARCA AREZZO: Dionigi, Agutoli 1, Sciama 1, Messeri 13, Francalanci 7, Marzocchi 1, Rosi 1, Marini 2, Mannelli 3, Tomoli, D’Alessandro 4, Berlingeri, Gnavolini, Tinti, Stiatti. All. Carboni.

POLISPORTIVA CARRARESE: Antognetti, Biagioni 1, Cerulli, Mazzanti 8, Meoni 7, De Giorgi 1, Bugliani 3, Benedetti 1, Musetti, Gini 3. All. Vezzoni.

Arbitro: Dana.

Primo tempo: 19-11.

CARRARA – Ancora una sconfitta (la sesta in altrettante partite) per la Polisportiva Carrarese che nell’anticipo infrasettimanale della settima giornata di andata del campionato regionale di serie B, ad Arezzo subisce un pesante -9. Ancora con una formazione ridotta all’osso (solo dieci giocatori a referto) i carraresi non riescono a tenere testa ai locali che già all’intervallo chiudono a +8. La ripresa è più equilibrata (parziale 14-13) ma la reazione degli ospiti non arriva, gli aretini gestiscono il vantaggio e nonostante le reti di Mazzanti e Meoni (rispettivamente 8 e 7 centri) alla fine è -9. Per gli apuani l’unica consolazione arriva dal pivot Mazzanti che con le sue 41 reti è il quarto cannoniere del campionato.

La classifica: Tavarnelle 9; Prato, Mugello e La Spezia 8; Massa Marittima 6; Arezzo 4; Follonica 3; Medicea Poggio a Caiano 2; Grosseto e Carrara 0 (Tavarnelle, Massa Marittima, La Spezia, Medicea e Grosseto 1 partita in meno; Prato e Mugello 2 partite in meno; Follonica tre partite in meno)

ma.mu.