Pallamano. Polisportiva Carrarese. Seconda sconfitta nelle ultime due gare

mugello borgo san lorenzo

26

polisportiva carrarese

21

MUGELLO BORGO SAN LORENZO: Nigro 2, Cappelli Gia. 7, Scianni, Pelli 5, Vignini 2, Gigli, Fumelli, Cappelli Gre. 2, Mannelli, Sottani, Margheri, Milani 1, Rossi 7, Bazzani, Bini, Sbrocchi. All. Marabini.

POLISPORTIVA CARRARESE: Antognetti, Biagioni, El Goundali 2, Mazzanti 7, Meoni 3 (nella foto), De Giorgi, Bugliani 1, Benedetti 1, Benmansour 7, Gini. All. Vezzoni.

Primo tempo 10-12

Arbitri: Della Maggiora e Nocentini

CARRARA – Seconda partita e seconda sconfitta per la Polisportiva Carrarese che, ancora in trasferta, subisce un -5 in Mugello, nella gara valida per la seconda giornata del campionato regionale di serie B. I carraresi si presentano ancora in formazione molto ridotta, ma nei primi 30 minuti tengono il campo, controllano gli attacchi dei locali e vanno all’intervallo sul +2. Al rientro in campo però i fiorentini spingono e, complice la fatica a causa di una panchina corta, la difesa scricchiola per poi cedere (parziale secondo tempo 16-9), mentre anche l’attacco perde lucidità. La classifica: Prato, La Spezia, Mugello, Tavarnelle 4; Follonica 2; Grosseto, Medicea Poggio a Caiano e Massa Marittima, Polisportiva Carrarese e Arezzo 0.

ma.mu.