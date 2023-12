Pallanuoto, il Setterosa a "trazione pratese" batte gli Stati Uniti

Prato, 20 dicembre 2023 - L'Italia ha battuto la corazzata Stati Uniti, nel secondo dei test match andati in scena pochi giorni fa ad Ostia. E con il Setterosa che ha superato per 17-16 (dopo i tiri di rigore) le rivali americane sono scese in vasca ben tre pallanuotiste di Prato. Se Chiara Tabani e Giuditta Galardi sono ormai da diversi anni due colonne portanti della selezione azzurra, la ventiduenne Sara Cordovani sta ritagliandosi sempre più spazio e promette di crescere ulteriormente. Tutte e tre hanno ad ogni modo dato un contributo decisivo al successo finale, con Galardi andata in rete due volte. E chissà che questa nuova affermazione contro quella che è forse la rappresentativa più competitiva del mondo non possa essere di buon auspicio per il futuro prossimo. Tabani, Galardi e Cordovani rimarranno ad allenarsi con il resto della Nazionale nel Lazio fino a domani, prima del “rompete le righe” che darà il commissario tecnico azzurro Carlo Silipo prima delle festività natalizie. All'orizzonte si intravede però un appuntamento di prestigio, visto che il 5 gennaio prossimo nei Paesi Bassi prenderanno il via i campionati europei. Una manifestazione alla quale le italiane arrivano forti del bronzo mondiale conquistato lo scorso anno, anche grazie all'apporto di Chiara e Giuditta. Ma visto che il torneo assegnerà anche un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024, il “trio pratese” ha un motivo in più (al pari delle compagne) per dare il 110%.

G.F.