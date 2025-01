PALLANUOTO SERIE C. La Marina Militare al debutto casalingo

Esordio casalingo alla piscina ’Mori’ per la Marina Militare di coach Carlo Foti, che affronterà alle 17 nel campo amico spezzino la corazzata Andrea Doria, reduce dall’affermazione maiuscola nel primo turno ai danni della Wp Buccinasco, travolta 17-4. Ma dal canto loro, i ragazzi con le stellette arrivano all’importante appuntamento sulla scia positiva del successo in esterna contro il Biella di sabato scorso, maturato mettendo in campo le qualità di una formazione coriacea e capace di perseguire i propri obiettivi. "Affrontiamo una gara ostica con Andrea Doria che si è rafforzata rispetto alla scorsa stagione – commenta coach Carlo Foti – e che vuole provare a fare il salto di categoria, con l’innesto di giocatori di qualità. Noi abbiamo lavorato forte come sempre e ci faremo trovare pronti per dargli battaglia". Il tecnico dovrà fare a meno di Bertagna, assente per motivi di lavoro, ma conterà sul supporto di alcuni giovani che faranno il loro esordio nella categoria.

C.T.