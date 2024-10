Pallavolo e ginnastica. Garegnano raddoppia

A giugno 2023, uno spara palloni fiammante aveva messo in moto le pallavoliste della Polisportiva Garegnano, nella zona di Lampugnano-Gallaratese a Milano. Le giocatrici sfoggiavano soddisfatte e felici le nuove divise, osservate dall’ex Nazionale Valentina Diouf. Un anno dopo, il centro sportivo continua a essere più vivo che mai e oltre ai palloni da volley, in aria si potranno ammirare i volteggi delle ginnaste.

Quest’anno Cristian Trio, imprenditore del real estate, che 12 mesi fa venne coinvolto nel progetto con il patrocinio del Municipio 8 del Comune e con la partecipazione di Valentina Diouf, campionessa di pallavolo e Ambassador di Fondazione Laureus, rafforza il suo legame con l’associazione. Grazie a una nuova donazione garantirà il proseguimento dell’attività della squadra femminile di volley, ma anche il sostegno al team di ginnastica artistica, oltre che lo svolgimento di lavori di manutenzione per il centro. In questo anno e mezzo, con la supervisione di Fondazione Laureus, bambini e ragazzi hanno potuto accedere gratuitamente a corsi e attività sportive e sono stati formati 15 allenatori. Inoltre, più di 50 famiglie hanno beneficiato di iniziative culturali come biblioteca, cineforum, sala giochi, ginnastica dolce per gli anziani. Per migliorare la qualità della vita in una zona spesso dimentica e abbandonata.

"Ringraziamo Fondazione Laureus e Cristian Trio per il loro prezioso sostegno – dice Stefano Pucci, Presidente della Polisportiva – Grazie a questa collaborazione potremo continuare a offrire ai ragazzi e alle ragazze del territorio un luogo ancor più sicuro e stimolante dove crescere e sviluppare le proprie passioni. Lo sport è uno strumento educativo potentissimo e grazie a questa partnership potremo rinnovare le nostre strutture, ampliare l’offerta formativa e garantire l’accesso alle attività sportive a un numero sempre maggiore di ragazzi. Questo progetto non è solo un investimento sullo sport, ma un investimento concreto sul futuro dei nostri giovani". Infine, Trio e la Fondazione si faranno promotori della campagna ‘Tanta Roba’, che vedrà la partecipazione di tanti atleti tra cui la ginnasta milanese della ritmica Viola Sella.