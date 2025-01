Pari nella sfida tra giganti. Brescia, impresa sfiorata

Impresa? No occasione persa. Incredibile ma vero, è questo lo stato d’animo in casa AN Brescia dopo l’8-8 di Genova con la Pro Recco. Una gara bella, vibrante, a lungo condotta dai lombardi, sino all’ultimo vantaggio arrivato a due minuti dal termine con Balzarini. Alla fine forse la differenza arriva dalla fisicità dei liguri, e certo da una dose di inesperienza da parte dei lombardi. Basti pensare al 7-5 che segnava il tabellone dopo tre minuti del quarto quarto di gioco. La squadra di Sandro Bovo, lì, prima incassa il -1, poi perde inspiegabilmente palla in attacco concedendo il contropiede solitario a Condemi, che si ritrova anche al cospetto di Baggi Necchi con un altro compagno al fianco. È Alessandro Balzarini il primo a sottolineare il pizzico di amarezza: "Potevamo portarcela a casa. Sono loro che hanno subito nel quarto quarto, cosa che peraltro non succedeva da un po’. Io ho sbagliato un paio di cose importanti, comunque la squadra ha reagito bene". Brescia è da scudetto? "Noi non facciamo pronostici. Lavoriamo duro e questi sono i frutti. Speriamo di continuare così e portarci a casa una vittoria la prossima volta". Sulla stessa linea d’onda il veterano Stefano Guerrato (nella foto): "Risultato giusto? No, ci sta stretto, siamo sempre stati avanti ma abbiamo commesso un paio di ingenuità nel finale. Chiudiamo questa settimana con due ottime gare (a metà settimana la vittoria sul Savona, ndr)".

E ancora: "Siamo a un livello altissimo, lavorando sull’attenzione si può arrivare più in alto. Vedremo in Coppa Italia a che punto saremo, ma non abbiamo paura di nessuno". Ancora una volta, migliore in campo è il portiere Tommaso Baggi Necchi: "Dispiace per il risultato. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sono orgoglioso". Il girone di andata si chiude con Recco e Brescia davanti con dodici vittorie e un pareggio. Nell’8-8 finale si contano le quattro reti di Max Irving e le doppiette di Balzarini e Gianazza. Il nuovo corso della squadra del Cidneo ha già una prima indicazione: Brescia può giocarsela per lo Scudetto.

PRO RECCO-AN BRESCIA 8-8 (0-0, 3-3, 1-4, 4-2)