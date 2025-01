Parla Zauli "Persi due punti e due giocatori"

Continua a perdere pezzi in difesa, ma Lamberto Zauli ai dirigenti biancorossi chiede di potenziare l’attacco. Perché la sua idea di calcio è quella di andare sempre alla ricerca del gol. Purtroppo contro il Pescara non gli è andata bene. Stavolta, di mezzo, ci si è messo il palo.

"C’è grande rammarico: abbiamo perso due punti e due giocatori. La squadra poteva vincere – ha spiegato Zauli al termine del match con il Pescara – . I ragazzi volevano vincere, ma non abbiamo trovato il guizzo: è il nostro difetto. La squadra meriterebbe qualcosa di più, ci metto dentro anche le partite precedenti. Ha giocato con coraggio ed aggressività. Voglio dare sicurezza ed autostima, le vittorie per entrare nella griglia playoff arriveranno. Ci sta mancando anche un pizzico di fortuna: con il Pescara c’è stato il palo interno di Matos e i due infortuni. Inoltre, in Serie B quello di Lisi sarebbe stato rigore. Sono rigori da Var, ma non mi va di polemizzare. L’intervento su Mezzoni è grave, che rischia di non farcelo avere per la prossima partita. Sono episodi che possono caratterizzare il risultato".

Il mercato è ancora aperto.

"C’è grande feeling con il direttore Meluso e con Jacopo: vogliamo migliorare il reparto offensivo, quello è l’obiettivo e poi ci sono infortuni che dovremo capirne l’entità. Dell’Orco abbiamo preferito non rischiarlo visto il campo, Angella stava facendo un’ottima partita prima del brutto infortunio. Comunque le mie richieste sono quasi tutte per il reparto offensivo".

Giunti cresce gara dopo gara.

"Per Giunti è il primo anno da professionista: facciamo allenamenti mirati, farà parlare di sé perchè ha anche l’umiltà giusta e può crescere ancora. Nella ripresa i due centrocampisti hanno dato sostanza e personalità. Ottima partita. Broh prima da titolare, ottima prestazione. Ci ha dato il giusto equilibrio, aggressività tecnica".

Il Rimini?

"Sta facendo un ottimo campionato. Sappiamo qual è la difficoltà di questo campionato. Abbiamo bisogno delle nostre migliori prestazioni dei singoli per stare attaccati alla griglia playoff".

F.M.