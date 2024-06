Paz raggiunge la semifinale del trofeo Azimut. Riecco Andrej Martin dopo la lunga squalifica

Continua la corsa di Juan Pablo Paz nel Trofeo Azimut di Bergamo (15.000$, terra battuta), che domani decreterà il vincitore sui campi del Tennis Club Città dei Mille. Il 29enne argentino, terzo favorito del tabellone e ultima testa di serie rimasta in gara, si è qualificato per la semifinale battendo Stefano D’Agostino per 7/6(3), 6/3 e da numero 390 del mondo giocherà da favorito contro il ligure Gianluca Cadenasso, salito alla ribalta da n°834 del mondo dopo avere regolato l’altro argentino rimasto in tabellone Lucio Carnevalle per 6/3, 6/2.

Nella parte bassa salgono le quotazioni di Andrej Martin. Lo slovacco è ricomparso cul circuito dopo oltre due anni di assenza a causa di una squalifica per doping inflittagli dalla International Tennis Integrity Agency e ha regolato senza affanno Carlo Alberto Caniato per 6/3, 6/3. Ora punta a riavvicinarsi a quella top-100 di cui ha fatto parte fino al 2020, quando raggiunse il numero 93 come best ranking.

S.D.S.