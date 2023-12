Pellegrini, il parto si avvicina: "Potrebbe nascere a capodanno, abbiamo già scelto il nome"

"Mia figlia dovrebbe nascere coi botti di capodanno ma io spererei di anticipare molto oppure di andare al nuovo anno, evitando quei giorni di festa": parola di Federica Pellegrini ai microfoni di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora. "Se andrà tutto bene, speriamo che nasca in acqua, se dovrò fare anestesia poi non si potrà fare. La decisione però è quella, io mi riconosco molto nell’elemento acqua e questo potrebbe agevolarmi un pochino", ha detto la Pellegrini, che ha già scelto il nome "ma non lo sa praticamente nessuno. È un nome di sette lettere". E poi due battute tra politica e nuoto: "La Meloni forse potrebbe essere una ranista, perché non è altissima. I ranisti poi sono gli estrosi del nuoto. La Schlein potrebbe fare dorso o stile libero - ha concluso la Pellegrini - perché è un po’ più alta e longilinea".