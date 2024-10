Perugia, al "Curi" per il salto di qualità. Sulla strada del Grifo c’è il Milan (del) Futuro

Il Perugia cerca continuità. E dovrà farlo oggi al Curi contro il Milan Futuro, squadra imprevedibile, composta da giovani di talento che faticano però ad ambientarsi nel mondo dei più grandi. Lo dimostra una classifica difficile, un ultimo posto da condividere con il Legnago Salus, avversario del Grifo tra sette giorni dopo la trasferta di Sassari di mercoledì. Una settimana molto importante per la squadra di Formisano che inizia con la sfida casalinga e prosegue con le due trasferte. Un viaggio che la società ha deciso di agevolare al tecnico e ai giocatori: dalla trasferta in Sardegna, infatti, il Grifo non rientrerà a Perugia ma andrà direttamente in Veneto.

Per questo primo impegno del trittico, Formisano dovrebbe confermare buona parte della squadra che ha compiuto il blitz sul campo dell’Ascoli con qualche eccezione.

Amoran, infatti, si è fermato per un problema che non preoccupa ma non sarà della gara con i rossoneri. Mentre in difesa torna Mezzoni sulla fascia destra: quindi il pacchetto arretrato sarà composto da Mezzoni e Giraudo sulla fasce, Angella e uno tra Plaia e Viti a fare compagnia al capitano. A centrocampo, invece, dovrebbe tornare Giunti, sette giorni fa impegnato in difesa. Conferme, invece, per Bartolomei davanti alla difesa e Di Maggio a completare il reparto centrale. Ballottaggi invece in attacco, anche invista del prossimo, ravvicinato, appuntamento contro la Torres che ieri si è imposta sul campo del Legnago. Formisano conferma Montevago a Seghetti nel tridente, mentre per l’ultimo posto ci sono tre giocatori che sperano, Bacchin, Lisi e Ricci con il primo che potrebbe partire in vantaggio. Scalpita anche Sylla, ma con il Milan Futuro dovrebbe partire dalla panchina. Javier Faroni vorrebbe esultare al Curi per la prima volta da quando è presidente: quando i biancorossi si sono imposti con Lucchese e Ascoli il numero uno del Perugia era in Argentina.