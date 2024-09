Perugia all’esame Pescara sotto i riflettori: "Voglio un Grifo con anima e passione"

Anima, passione, unione di intenti. Alessandro Formisano cerca di sopperire così all’emergenza che attanaglia il Perugia da settimane. I biancorossi sono attesi dalla terza trasferta dell’anno: nelle prime due, contro le neo promosse Pianese e Carpi il Grifo ha raccimolato appena un punto, a Pescara servirà necessariamente una svolta.

"Dobbiamo essere uniti per andare a prendere un risultato importante – ha spiegato l’allenatore biancorosso – ma non voglio vedere nei ragazzi il peso di dover fare qualcosa. Voglio continuare a vedere un’anima, affrontiamo una squadra che vive di emozioni, che ha raccolto tanto perché è stata capace di farlo anche sfruttando gli episodi. Dobbiamo mettere anima, passione ed unione d’intenti".

Tre sfide in sette giorni, ma intanto c’è la tappa dell’"Adriatico".

"Per noi esiste solo il Pescara, dal giorno successivo sceglieremo il da farsi per la gara con il Rimini. Domani dobbiamo andare a Pescara per fare risultato, non ci possiamo permettere il lusso di pensare al futuro".

Il presidente Faroni è ancora in attesa di festeggiare la sua prima vittoria da numero uno del Grifo, ma Formisano non avverte pressioni.

"Sia con il presidente che con la dirigenza adesso ci stiamo conoscendo davvero – racconta l’allenatore – . Giovedì siamo stati insieme, le priorità sono ben chiare e la società ce lo trasmette. Il primo tassello è quello del settore giovanile, ci ha dato entusiasmo soprattutto per noi che siamo la quinta squadra d’Italia per età media, a prescindere dalle U23. La società non ci ha trasmesso ansia: se ad altre squadre fosse capitato quello che è capitato a noi, una serie di infortuni a giocatori centrali importantissimi, staremmo parlando di altro. Ma ora voglio pensare al Pescara, una squadra aggressiva che gioca a viso aperto come noi. Daremo battaglia".