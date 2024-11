Perugia, difesa e attacco da ridisegnare. Angella in forse, Montevago verso il forfait

Una vigilia con due punti interrogativi importanti. Lamberto Zauli deve fare i conti con le assenze in difesa, tra infortunati e convocazioni in Nazionale, che si aggiungono alle incertezze legate all’impiego di Angella e Montevago, due pezzi pregiati della rosa biancorossa. Per Mezzoni la situazione è più definita: il difensore ieri ha svolto la seduta con la squadra, rassicurando il tecnico. L’esterno sarà quindi a disposizione per la trasferta di Pineto che il Perugia non potrà assolutamente fallire. Partendo dalla difesa, per finire all’attacco, qual è il piano B del tecnico del Grifo? Nel reparto arretrato, le convocazioni hanno provato il Perugia di Plaia e Amoran: il primo ha dimostrato di essere in forma, nel derby ha disputato una sfida senza grosse sbavature, il secondo è reduce da un infortunio ma ha detto sì alla Svezia Under 21.

A questi due forfait si aggiunge il capitano che anche ieri si è allenato a parte, lasciando il tecnico con il dubbio se rischiarne l’impiego. Insieme a Mezzoni e Giraudo si preparano in tre per due maglie nel caso in cui Angella non dovesse dare la sua disponibilità: Leo, Souare e Squarzoni. Il probabile forfait di Montevago è un problema. L’attaccante si è infortunato durante il derby, lasciando un Perugia già poco offensivo con ancora meno soluzioni per pungere. Sembrava fosse un infortunio di poco conto, una botta alla caviglia, ma ieri l’attaccante era ancora fuori dai giochi. Oggi Zauli avrà l’atteso verdetto ma sembrano poche le possibilità di un impiego del bomber. Si scalda Sylla per una maglia dal primo minuto. Come si completa la squadra che scenderà in campo a Pineto? In mezzo potrebbe scattare la conferma per Giunti e Bartolomei, non si esclude una mediana a tre insieme a Torrasi. In questo caso, nel tridente, spazio a Sylla al centro dell’attacco e ballottaggi sulle fasce, con Lisi, Bacchin e Matos per un posto a sinistra, Ricci e Polizzi per una maglia sulla corsia di destra.