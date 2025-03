Perugia, esame trasferta. Cangelosi non ha dubbi: "Col Milan Futuro la sfida più importante delle nove»

Al debutto con l’Entella ha visto svanire il pareggio all’ultimo minuto, con l’Ascoli in casa ne ha gudagnati due nel recupero: Vincenzo Cangelosi è alla terza col Perugia. E per la partita di oggi in trasferta con il Milan Futuro l’allenatore ha le idee chiare. "Per me questa è la partita più importante delle nove che restano – spiega l’allenatore alla vigilia – perché ci può mettere in una situazione di tranquillità, i tre punti potrebbero darci la serenità giusta per affrontare al meglio le gare che poi resteranno. Questo non vuol dire che sarà un impegno semplice: il Milan Futuro ha problemi di classifica, ma la partita è insidiosa, serviranno attenzione e determinazione, perché la rosa è composta da calciatori di qualità e alcuni anche esperienza".

L’allenatore dovrà rinunciare a qualche pedina, ma il recupero di buona parte della rosa consente di non rischiare. "Giraudo non è al meglio e preferisco non rischiarlo avendo delle alternative, Matos sta bene, mentre Montevago resterà a casa per problemi influenzali e non è pronto. Seghetti, invece, sta stringendo i denti". Il Perugia non vince fuori casa dal girone scorso con l’Ascoli, 130 giorni fa. "Spero di invertire questo trend – continua Cangelosi – Nella mia prima trasferta abbiamo perso all’ultimo minuto, mi aspetto un passo in avanti anche in trasferta, mi auguro di vedere la stessa intensità e la stessa voglia di lunedì".

Lunedì è arrivato il gol dalla panchina, quanto è importante il contributo di chi subentra? "Conta molto. Ci sono tanti giocatori potenzialmente titolari, ho parlato alla squadra, ho detto a chi viene escluso che non si tratta di una bocciatura. Io mi immagino anche lo sviluppo della partita e chi subentra può cambiarla. Avere queste soluzioni mi dà maggiore tranquillità".

Cosa non dovrà mancare contro il Milan Futuro? "La determinazione è la base quando si affrontano queste partite, voglio vedere stessa voglia lunedì, dobbiamo giocarla senza pensare che sia fuori casa". Le scelte dipenderanno anche dalle gare ravvicinate? "La prossima gara è sempre la più importante ma farò anche queste valutazioni, perché tre partite ravvicinate sono pesanti".