Perugia, il mercato in uscita è decollato. Cessioni per Ricci, Squarzoni e Bacchin

Una giornata importante per la società di Pian di Massiano: a pochi giorni dalla chiusura delle trattative invernali, il Perugia piazza tre colpi in uscita, alleggerisce la rosa e si prepara a riempire lo scacchiere, sicuramente con un’altra pedina che andrà a completare la rosa a disposizione di Zauli.

Federico Ricci ha rescisso il suo contratto con il club, il giocatore si accorderà con il Crotone. "Il club ringrazia il giocatore per il contributo dato nelle ultime due stagioni con 41 presenze e 4 reti in maglia biancorossa – scrive il Perugia in una nota – augurandogli le migliori fortune per il prosieguo di carriera".

La seconda operazione è la cessione in prestito fino alla fine della stagione di Silvio Squarzoni al Caldiero Terme. Mentre la terza operazione di giornata è quella di Bacchin alla Pianese di Formisano. Il giocatore ritrova quindi il tecnico e ai canali ufficiali degli amiatini ha detto: "Le prime impressioni sono state buonissime, ho trovato dei ragazzi alla mano che mi hanno accolto alla grande. Mi sono messo subito al lavoro e ho visto intensità e unione in campo. Quando è arrivata la chiamata della Pianese non ci ho pensato due volte ad accettare, so come lavora il mister, sia in campo che fuori. Ce la metteremo tutta per raggiungere l’obiettivo della salvezza".

Adesso il Perugia si concentrerà in entrata: la società, in attesa di ufficializzare Kanoute che ha già trovato l’accordo con il Grifo, ha nel mirino un altro colpo, presumibilmente in difesa. È solo questione di ore. E poi ci sono le situazioni in stand by: quella di Seghetti su tutte. L’attaccante ieri si è rivisto a Pian di Massiano, è in attesa della chiamata dello Spezia. Nel caso in cui dovesse lasciare il Grifo, la società colmerà la lacuna con un attaccante. A centrocampo, invece, dipende da Bartolomei che non è in uscita ma ha qualche squadra interessata e se dovesse accettare, la società tornerà sul mercato per sostituirlo.