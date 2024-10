Perugia, Montevago prenota una maglia. Formisano punta alla doppietta al Curi

Seconda gara consecutiva al "Curi". Una grande occasione, per la squadra di Alessandro Formisano dopo la convincente vittoria con la Lucchese, arriva domani contro l’Entella. Una chance per dare un colpo di spugna al recente passato, tempestato di infortuni, con pochi punti conquistati e qualche interrogativo di troppo. Dopo aver cercato tutte le soluzioni possibili e immaginabli per sopperire alle assenze in attacco, Formisano si trova già (perché non tutti sono rientrati) nelle condizioni di poter scegliere chi schierare dall’inizio contro la Virtus Entella. Daniele Montevago si candida per una maglia dal primo minuto: l’attaccante, rientrato nel finale contro la Lucchese, avrà una maglia dall’inizio contro la squadra di Gallo. Formisano sembra intenzionato a proporre il giocatore che ormai ha smaltito l’infortunio ed è nelle condizioni di poter dare il suo importante contributo dall’inizio. Quali le scelte per gli altri reparti? Chi saranno i compagni d’attacco del centravanti ex Sampdoria? Seghetti sarà al suo fianco oppure gli darà il cambio?

In difesa, davanti a Gemello, Formisano non dovrebbe ritoccare il reparto scelto domenica scorsa con Mezzoni e Giraudo sulle fasce, Angella a Amoran al centro del pacchetto arretrato. Nel caso in cui il Perugia dovesse optare ancora per i due mediani, toccherà presumibilmente a Bartolomei e Giunti che si sono ben integrati a centrocampo. Reparto d’attacco: nel caso in cui Formisano dovesse optare per Montevago subito e Seghetti in panchina, alle spalle della punta ci saranno Cisco e Lisi sulle fasce con Ricci dietro l’attaccante. Nel caso in cui Seghetti dovesse andare in campo subito a lasciargli il posto potrebbe essere uno tra Lisi e Ricci, con il baby attaccante che dovrebbe comunque agire alle spalle dell’attaccante. Resta una seduta, stavolta al "Curi" a porte chiuse, per sciogliere gli ultimi dubbi.