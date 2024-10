Perugia, ora è caccia al primo bis stagionale. Sfatato il tabù-trasferta, l’obiettivo è la continuità

Sfatato il tabù trasferta, adesso il Perugia di Alessandro Formisano va a caccia di un altro traguardo: le due vittorie consecutive. I biancorossi, in questa prima parte di campionato (dieci partite) hanno conquistato quattro pareggi, tre vittorie e incassato tre sconfitte. Ma i tre successi sono stati intervallati da pareggi o delusioni. Mai il Perugia ha dato la sensazione di poter intraprendere un viaggio entusiasmante in questo campionato. Perché le due vittorie consecutive sono sì arrivate, ma in Coppa Italia, nel precampionato. Due successi che consentono ai biancorossi di essere ancora in corsa nella competizione. Tornando, invece, alla stagione in corso, dopo i tre punti conquistati sul campo dell’Ascoli ai biancorossi si presenta una bella opportunità: la sfida al Curi (in programma all’ora di pranzo) contro il Milan Futuro, formazione Under23 alla sua prima apparizione in Lega Pro che ieri ha perso contro il Legnago Salus ed è scivolato insieme ai veneti all’ultimo posto in classifica. Ha perso in campo e anche due pedine importanti, Ballo-Tourè e Jimez, espulsi.

Adesso serve continuità, ha anche dichiarato l’allenatore Formisano al termine della partita di Ascoli. L’incontro al Curi contro i giovani rossoneri è, sulla carta, una chance da prendere al volo. Il Perugia adesso può contare su un pacchetto offensivo al completo e anche competitivo per la categoria, una carta da giocarsi per tentare la risalita nel prossimo tris di partite ravvicinate che precederanno il derby, casalingo, contro la Ternana.

Nelle tre sfide ravvicinate, domenica con il Milan Futuro, mercoledì in casa della Torres e domenica 3 novembre in casa del fanalino di coda, Formisano potrà far ritrovare la condizione a tutti i suoi giocatori d’attacco che sono rientrati dagli infortuni. Ieri è toccato a Sylla e nello scorcio di gara disputato l’attaccante ha dimostrato di poter essere una carta importante per questo Perugia. Si parte.