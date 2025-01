Perugia, proposta da sogno per Seghetti. Lo Spezia pronto con 700mila euro più bonus

Un’operazione da quasi un milione di euro. Il Grifo potrebbe mettere a segno un’uscita pesante nel mercato di riparazione e riempire le casse biancorosse. Si tratta della cessione di Alessandro Seghetti: lo Spezia si sarebbe fatto avanti ancora. Dopo il sondaggio pesante estivo, la società ligure sarebbe tornata a farsi sentire con il giocatore, nonostante la stagione non fortunata (15 partite con 4 gol e 5 assist all’attivo tra Serie C e Coppa Italia di categoria) a causa dei tanti infortuni.

L’idea non cambia: lo Spezia sarebbe intenzionato a prendere il calciatore in questa sessione di mercato per poi lasciarlo in prestito al Grifo fino alla fine della stagione. Il club ligure, che milita nel campionato di serie B ed è attualmente terzo in classifica, metterebbe sul piatto una cifra di circa settecentomila euro più bonus per accaparrarsi il giovane attaccante classe 2004, un totale che sfiorerebbe il milione di euro.

Il giocatore, che non rinnoverà la sua intesa con il Perugia (che scade nel 2026), è attualmente infortunato e si sta curando a Bologna. Dovrebbe rientrare disponibile e a pieno ritmo a fine mese. Sempre restando sulle uscite, c’è un gruppo di giocatori attualmente ai margini a caccia di una squadra. La società ha infatti tolto dalla lista Ricci, Squarzoni, Souare, Viti, Morichelli e Palsson: i giocatori si stanno allenando a parte perché sono fuori dal progetto sportivo biancorosso. La speranza è che possano trovare una collocazione prima della chiusura del mercato di riparazione.

E poi ci saranno le altre trattative in entrata. Il Perugia si è portato avanti: il primo giorno utile di calciomercato si è assicurato le firme del centrale Riccardi, che ha esordito bene dal primo minuto contro la Spal, e il centrocampista Broh. Ma non finisce qui: la società cerca un esterno d’attacco e una punta centrale (che potrebbe arrivare a fine mercato). Si cerca anche un terzino sinistro che possa andare a completare il pacchetto arretrato.