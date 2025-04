Perugia-Sestri Levante 2-2: Montevago salva il Grifo con una doppietta

Il Perugia rischia il flop, rimedia, ma rallenta ancora la sua corsa verso i play off. Col Sestri Levante finisce 2-2, ora restano solo due gare per tentare la corsa alla griglia. Un peccato. Il Perugia si accende solo nel finale grazie alla doppietta di Montevago rimasto per un tempo in panchina. La prima frazione è piatta e sfortunata, con il Sestri che passa con un autogol di Giunti e il Perugia che spreca una sola chance, ghiotta nel finale con Kanoute. Cambia la gara nella ripresa, con Montevago, poi Seghetti e Matos, con il Grifo che pareggia con il suo attaccante, poi si distrae e va di nuovo sotto e trova la rete del 2-2 ancora con Montevago (11 reti). Il forcing finale non porta al successo, atteso e necessario.

La partita è sin da subito vivace. Per motivi differenti entrambe le squadre puntano al bottino pieno. Cangelosi davanti sceglie Marconi e Kanoute, con Cisco chiamato ad alzarsi parecchio, all’occorrenza.

Il Perugia rischia subito in avvio sull’imbucata di Piu ma il portiere biancorosso Gemello è glaciale nel restare fermo e chiudere lo specchio. Il Grifo manovra ma lento e non punge, perché fatta eccezione per una conclusione insidisa di Di Maggio (13’) che impegna Fusco, davanti Cisco, Kanoute e Marconi non sono precisi. Mentre il Sestri Levante è spietato e anche fortunato, perché sulla punizione dalla trequarti trova la deviazione vincente di Giunti sulla porta di Gemello (33’). L’unica reazione del Grifo è nel finale di tempo quando i tre davanti collezionano la prima vera palla gol del Grifo, ma Fusco dice di no alla conclusione a botta sicura di Kanoute (46’) servito da Marconi.

A inizio ripresa Cangelosi sceglie subito Montevago per uno spento Marconi e Amoran per Dell’Orco. Il Sestri forte del vantaggio rende la vita ancora più complicata alla squadra biancorossa che oltre ad avere poche idee, sembra statica. Entrano anche Broh e Seghetti, biancorossi col 4-3-3. A provarci ancora dalla distanza è Di Maggio (19’), con Fusco che devia in angolo.

Dieci minuti tre gol. Dal 27’ al 35’ la gara si accende con la doppietta di Montevago e la rete di Piu. A 27’ l’attaccante riesca a ritrovare la parità con un gran gol (27’). Neppure il tempo di esultate, che il Sestri Levante trova il varco per fare 2-1 con Piu (28’). Ma il Perugia a trazione anteriore adesso anche con Matos, al 35’ trova il 2-2: su punizione Joselito, svetta Montevago. Al 40’ Seghetti va solo vicino al gol.