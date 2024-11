Perugia-Ternana, è il giorno del derby: "Servirà un grande Grifo, ma si può vincere"

"Affronteremo una partita che è la partita. In questa settimana ho messo il massimo dell’entusiasmo e della passione, mi auguro di averla trasmessa al Grifo. Serve una delle migliori partite se non la miglior partita per vincere". Lamberto Zauli si è calato nel contesto: oggi al "Curi" si gioca una sfida delicatissima. Di per sè il derby si porta dietro significati che vanno oltre i tre punti, in questo caso il Perugia ha necessità di svoltare, di cambiare la sua storia. La stagione ha preso una piega folle, con i biancorossi nelle zone più basse che medie della classifica, una vittoria oggi al Curi contro la Ternana potrebbe far ripartire il Grifo, riportare fiducia ed entusiasmo.

Farà la differenza anche la spinta del pubblico.

"Sarà importantissima – continua l’allenatore biancorosso –. I tifosi sono venuti per caricarci, ci hanno spinto a dare il massimo, dobbiamo essere felici di essere protagonisti. Per la maggior parte dei più giovani è il primo derby. Devono fare di tutto per ricordarselo per tutta la vita. Nello stesso tempo ai giovani devi togliere le responsabilità. In uno spogliatoio non siamo tutti uguali. Ai giovani ho detto di divertirsi, di giocare, di esprimersi al loro massimo. Chi sarà chiamato in causa lo farà".

Vincere per iniziare una nuova stagione.

"Il nostro campionato e la nostra classifica sono sotto gli occhi di tutti. Vogliamo essere un mix tra giovani e vecchi, tanti ragazzi provengono dal settore giovanile, cosa rara in C, faccio un plauso per questo. Devono dimostrare di poter fare una carriera importante in queste partite. Siamo attardati, dietro abbiamo una storia strepitosa che pesa quando non si fa un campionato di vertice. La società sta dando segnali di voler costruire qualcosa di importante. La partita non sarà decisiva per il campionato, ma la ritengo molto importante. Chi fa sport deve pensare di essere all’altezza di vincere, mi piace pensare che il derby si può vincere".

Quali le scelte per il derby?

"Prima non avevo elementi, nelle prime due partite ho fatto giocare una squadra esperta: i giovani non li conoscevo, sono andato sulle certezze. Il fatto che tanti ragazzi si siano allenati bene e non partiranno titolari, sanno che anche entrando saranno in grado di fare vincere la squadra".

La Ternana, un avversario da temere: lo dicono i numeri.

"Ternana costruita con giocatori forti, che hanno giocato nelle migliori piazze della Lega Pro vincendo dei campionati, si sta giocando il primo posto ma penso a noi ed alle nostre potenzialità. Cercheremo di metterla in difficoltà".