Pesaro rinnova la mischia. Sette addii e due ritorni: "Presto altri acquisti»

Al termine la seconda settimana di allenamento per la Fiorini Pesaro Rugby, che si è ritrovata al Teknowool Rugby Park. Agli ordini del nuovo allenatore, Marcelo Martino, un pacchetto di mischia che unisce giovani formatisi nelle giovanili giallorosse a giocatori esperti che danno continuità alla squadra. "Come ogni anno salutiamo e ringraziamo i giocatori che hanno scelto di proseguire altrove le loro carriere – afferma il presidente Simone Mattioli –. Tra i ragazzi che ci salutano troviamo i due tallonatori: Flavio Fusco, che la prossima stagione giocherà in Spagna, e Matias Badone, che invece andrà in Francia. A loro si aggiungono Alberto Mariani, che andrà a Parabiago; Alastair Donkor, tornato in Inghilterra; Federico Acerra, che andrà a Settimo Torinese; Marco Caroli, tornato nella sua Gubbio. A tutti loro vanno i ringraziamenti per il lavoro fatto e i migliori auguri per il proseguimento delle loro carriere. Un saluto particolare da tutto l’ambiente giallorosso a Santino Franco, fermato da un problema medico, che è stato con noi per due stagioni. Un giocatore che ha dato un grande apporto alla squadra, amato da staff e tifosi per il suo comportamento dentro e fuori dal campo. Speriamo di rivederlo presto in altre vesti".

Il presidente poi spiega come sarà composta la mischia giallorossa della stagione 2024/25: "La costruzione del pacchetto parte dalle conferme. Rivedremo i nostri due piloni: a sinistra Giacomo Leva, a destra Michele Dal Pozzo. In seconda linea troveremo ancora Ruffini e Venturini, in terza Tontini, Jaouhari, Antonelli e Villarosa. Dopo un anno passato a Colorno, tornerà a Pesaro Ruan Mey, un ragazzo che ha vestito la maglia giallorossa nella stagione 2022/23, facendo ottime cose. Un giocatore importante ed eclettico che può ricoprire più ruoli. Rivedremo in campo anche Davide Campagnolo che torna a giocare dopo una stagione di infortuni, un giocatore d’esperienza che sarà molto utile in un reparto dove troveranno spazio ragazzi giovani molto promettenti. A completare la mischia saranno i giovani del nostro vivaio e alcuni nuovi innesti che presenteremo presto".

b. t.