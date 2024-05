Piazza di Siena americana. Il gran premio è di Cook nell’anno dei record

Un Rolex Grand Prix molto amaro per gli azzurri quello disputato ieri a Piazza di Siena. La orgogliosa reazione di venerdì – tre percorsi netti nella seconda manche della Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo – aveva fatto sperare in qualche esito importante anche nel Rolex GP di ieri. Ma di 9 binomi italiani qualificati a questa prestigiosa e selettiva prova nessuno ha conquistato l’ammissione al secondo giro. Al quale, dei 48 partenti, hanno avuto accesso i migliori 13: alla fine solo 6 di quei 13 sono riusciti a ripetere il netto, e tra questi il più veloce è stato lo statunitense Karl Cook su Caracole de La Roque, caldissima e scattante femmina sèlle-francais di 12 anni, che anche nella frazione finale del percorso non ha mostrato il minimo affaticamento, volando letteralmente sugli ostacoli e strepitosamente condotta dal suo cavaliere, il quale ha "risolto in avanti" anche un paio di distanze potenzialmente critiche. E di sicuro ciò gli ha anche fatto guadagnare in velocità, dunque sul cronometro.

Cook e Caracole hanno così sbaragliato il campo, battendo sul tempo una vera star come l’austriaco Max Kuhner (Electric Blue P) e la sempre grintosa svedese Petronella Andersson (Odina van Klapsheut). Altri tre hanno concluso senza errori, nell’ordine: il britannico Stockdale (Equine America Cacharel), l’altro austriaco Puck (Equitron Naxcel V) e l’emiratino Al Suwaidi (Concetti Vd Heffink). Al 15° posto con un errore nel percorso-base, quindi fuori dal secondo giro per un paio di posizioni, si è piazzata Giulia Martinengo (Delta de L’Isle), migliore degli azzurri. Poi, con lo stesso score, al 23° posto Nico Lupino (Iniesta).

Con due errori al "base" in 29a piazza Garofalo (Gasphar), in 32a Pisani (Oliver van’T Heike) e in 38a De Luca (Curcuma Il Palazzetto). Con tre errori al 41° posto la Ciriesi (Cape Coral) e al 42° Grossato (Cash du Pratel). Ritirati Zorzi (Cortez van’T Klein Asdonk Z) e l’altro Garofalo (Conquestador).

Pieno successo, invece, sul piano organizzativo: 56mila presenze in 4 giornate (+12% rispetto al 2023), fatturato di oltre 4 milioni, la conquista dei giovanissimi grazie ai social, l’ingresso nel circuito Rolex Series e una fondazione in arrivo per rendere il sito fruibile 365 giorni l’anno. Una curiosità: il ct dell’Italia del rugby Gonzalo Quesada ha giocato il torneo di polo a Piazza di Siena vincendo anche il premio fair play.