Piazza di Siena, un salto nel futuro. Con Rolex l’intesa per restare al top

Siglato il rinnovo della partnership fra Rolex e il concorso ippico internazionale ufficiale di Roma-Piazza di Siena, sulla base a un accordo di collaborazione a lungo termine. L’importante convenzione suona come una "certificazione ufficiale di qualità" dello storico evento equestre romano da parte della prestigiosa casa di orologeria ginevrina, che notoriamente associa il proprio nome ad eventi e iniziative di massimo livello e, specificamente negli sport equestri, ai migliori concorsi ippici del mondo. Tra i quali, tanto per citare, Aquisgrana, Bruxelles, Calgary, Dinard, Dublino. E ancora: Ginevra, La Baule, Wellington, Windsor.

Ebbene, Piazza di Siena è entrata a far parte di questa "famiglia" di grandi eventi dal 2018, anno che segnò due strepitose svolte nella lunga vita della manifestazione: la straordinaria location amata in tutto il mondo grazie alla collaborazione Fise-Coni-Sport e Salute venne sottoposta a un completo restyling, che comportò il ritorno dell’erba nel campo ostacoli dopo anni di fondo in sabbia, il ripensamento delle infrastrutture improntandole al concetto di eco-compatibilità, nonché il restauro, la cura e la valorizzazione dei monumenti e delle aree verdi circostanti. A sua volta l’incremento del montepremi di gara ha contribuito a consacrare Roma come uno dei palcoscenici più gettonati e affascinanti del salto ostacoli internazionale.

"Una partnership, quella con Rolex -ha dichiarato Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute- che dura nel tempo e che proprio attraverso il tempo consolida i propri valori con l’obiettivo di creare un bene comune per lo sviluppo dei grandi eventi. Eventi mai fini a se stessi, ma che hanno sempre lo scopo di un lascito per il territorio e per la cittadinanza. Parlo di Villa Borghese che rende il concorso internazionale di Piazza di Siena un unicum del circuito Rolex. L’anello verde è un playground a cielo aperto vivibile 365 giorni l’anno da tutti i cittadini. Una piazza che diventa luogo di connessione e crescita, in perfetta sintonia con la filosofia ’Illumina’ di Sport e Salute".

Gli fa eco Marco Di Paola, presidente Fise: "Il tempo è sempre galantuomo: questo accordo è una conferma di stima da parte di un importante sponsor sia per Piazza di Siena sia per lo sport equestre italiano. C’è grande soddisfazione per il percorso intrapreso con Sport e Salute e guidato benissimo dalla show-director Sara Riffeser, la quale ha collocato il nostro concorso ippico tra gli eventi top in ambito mondiale. Un grande lavoro sul luogo, dimostrazione che un rapporto sano, etico e responsabile con le Istituzioni consente di valorizzare un bene monumentale anche per finalità sportive".