Piazzamenti in Belgio e Messico. A Riad Smolders vince il Global Tour 2023. De Luca e Camilli secondi, riscatto azzurro

di Paolo Manili

La vittoria è sfuggita per due volte agli azzurri, a De Luca in Belgio e a Camilli in Messico, entrambi secondi. In sella a F One Usa, 13enne baio belga della scuderia inglese Poden Farms di Neil e Heidi Moffit, Lorenzo De Luca a Opglabbeeck ha chiuso a pochi centesimi dal vincitore, il britannico Harry Charles, a sua volta su un cavallo belga, lo stallone di 10 anni Sherlock. Stessa sorte Oltreoceano, a San Miguel de Allende, Messico, per Emanuele Camilli: in sella a Chacco’s Girlstar, un altro soggetto della celeberrima scuderia tedesca di Paul Shockemoehle, di cui è il genero, l’azzurro è finito alle spalle del tedesco Richard Fogel su Cydello. I due piazzament hanno rischiarato il panorama in ombra del nostro salto ostacoli, che non si è ancora ripreso dopo il flop agli Europei di Milano. Ne è la conferma la magra 7ª posizione, venerdì, della nostra squadra a Vejer de La Frontera, Spagna, i cui binomi non hanno brillato nemmeno nel Gp di ieri: solo la Martinengo su Coynor è entrata in barrage (04, 11esimo posto), notevole performance, ma isolata. Magri risultati per gli altri: 17esimo Pisani-Oliver (4 pen.), 29esimo Moneta-Joli Coeur d’Avril (8), 40esimo Lupino-Iniesta (8). Sfumato anche il sogno di Gaudiano nella tappa conclusiva del Longines Global Champions Tour a Riyadh: in sella a Clack Balou si è ritirato dal Gp, vinto dal tedesco Kukuk su Checker 47. La vittoria del Lgct 2023 (trionfo-bis dopo il 2017) è andata all’olandese Smolders (252 punti), davanti al connazionale Van der Vleuten (246) e allo svedese Von Eckermann (245,5). Prossimo e conclusivo appuntamento del Lgct i playoff a Praga (16-19 novembre)