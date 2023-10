Cos’è il pickleball: le regole del gioco che amava Matthew Perry

Roma, 29 ottobre 2023 - Negli Stati Uniti, dove è nata nel 1965, la disciplina gode già di una certa popolarità: il resto del mondo ha scoperto l'esistenza del pickleball nelle prime ore di domenica 29 ottobre, quando si è diffusa la triste notizia della scomparsa di Matthew Perry, l'amatissimo Chandler Bing della sitcom 'Friends'. Proprio poche ore prima di spirare l’attore aveva giocato una partita in un club vicino a casa sua.

Il pickleball è uno sport che unisce principi di tennis, ping pong e badminton

La superficie di gioco e l'attrezzatura

Secondo le prime indiscrezioni, l'attore statunitense con cittadinanza canadese, poco prima di annegare nella Jacuzzi della sua abitazione a Los Angeles, aveva giocato a pickleball, uno sport che unisce principi di tennis, ping pong e badminton. Di quest'ultima disciplina, il pickleball mutua un campo dalle dimensioni particolarmente ridotte (13,4 metri di lunghezza per 5,18 metri di larghezza) nel quale si può giocare un singolo o un doppio. I 2 o 4 giocatori si troveranno divisi da una rete alta almeno 86,36 centimetri al centro e 91,44 centimetri agli estremi. Ogni metà campo contiene due parti uguali chiamate aree di servizio (una a destra e una a sinistra) e una zona a ridosso della rete di 2,13 metri denominata kitchen (cucina), nella quale è vietato colpire la palla al volo. Si gioca con racchette con piatto solido: la pallina, invece, è forata e cava e ha un peso compreso tra 21 e 29 grammi e diametro compreso tra 7,3 e 7,62 centimetri. Esistono inoltre due varianti: una per il gioco indoor e un'altra per quello all'aperto.

Le regole del gioco

Il gioco si avvia con la battuta, che deve essere eseguita in diagonale (partendo da destra) e alternando ogni servizio. Inoltre, entrambi i piedi devono essere collocati dietro la linea di fondo. La pallina va lasciata cadere per poi essere colpita da sotto e non oltre l'altezza della cintura. Affinché la battuta sia valida, la pallina deve atterrare nell'area di gioco diagonalmente opposta a quella del servizio e non nella zona kitchen. E' consentita una sola battuta, tranne il caso in cui la pallina tocca la rete e cade nell'area di servizio: in quest'ipotesi, la battuta va ripetuta e, nel doppio, toccherà al partner, che dovrà evitare il doppio errore. In caso di battuta errata, il punto va all'avversario proprio insieme al diritto di servire. Chi risponde non dovrà far rimbalzare la pallina più di una volta, per poi colpirla una sola volta e mandarla nell'altro lato, evitando la rete e facendola atterrare entro i confini del campo. Dopo il servizio, il giocatore dovrà far rimbalzare la pallina prima di poterla colpire: dopo il primo rimbalzo, è possibile il colpo al volo tranne nell'area kitchen, pena un fallo che vale agli avversari il cambio di gioco o un punto. Punti che nel pickleball si fanno quando la pallina rimbalza due volte nel campo avversario, finisce (in risposta) nella rete o fuori dal campo o viene colpita al volo nell'area kitchen. Il punto, tuttavia, viene assegnato a un giocatore solo se già in possesso del servizio: in caso contrario, l'avversario ottiene solo la battuta proprio come avveniva nella pallavolo prima dell'introduzione del rally point system. Vince chi arriva prima a quota 11 punti: in caso di parità a 10 punti, invece, sarà necessario distanziare l'avversario di almeno 2 punti.