Pisa Calcio: Sprint Finale del 2024 con Moreo e Tramoni in Crescendo

Ultimo rettilineo del 2024. Quattro partite rimaste da giocare: Bari in casa, Modena in trasferta, Sassuolo in casa e Sampdoria in trasferta (nella prima del girone di ritorno). L’obiettivo è fare più punti possibile, prima della sosta invernale di due settimane. E a questo sprint finale, il Pisa sembra arrivarci in un continuo crescendo di condizione.

L’infermeria, infatti, si sta andando sempre più svuotando dopo l’affollamento creatosi a novembre, e Inzaghi torna ad avere a disposizione – allo stato migliore di forma – i suoi trequartisti. Mantova è stato solo un assaggio (e che assaggio…) per Stefano Moreo. Dopo venti giorni ai box per recuperare il fastidio al polpaccio, il numero 32 ha dichiarato nell’immediato post-partita: "Non sono ancora al top, non avevo i novanta minuti nelle gambe, ma lavoro per stare al meglio contro il Bari".

Recuperato in grande spolvero, e spensierato dopo aver trovato il primo gol – e che gol – in stagione, Moreo al suo fianco dovrebbe ritrovare Matteo Tramoni. Inzaghi aveva annunciato la sua convocazione a Mantova con un po’ di pretattica: "Lo portiamo perché la sua presenza fa bene al gruppo, speriamo di non doverlo utilizzare". Invece, venti i minuti giocati, ottimi per recuperare ritmo gara e prepararsi al meglio in vista della prossima partita, dove molto probabilmente Matteo Tramoni tornerà dal primo minuto.

Il Pisa tornerà così a schierare contemporaneamente il suo asso e il suo tre di briscola. L’ultima volta accadde un mese fa il 9 novembre, nel 3-0 rifilato alla Sampdoria. Nel caso in cui Inzaghi dovesse decidere di sfruttare l’italo-francese a gara in corso, Arena sarebbe riproposto dal primo minuto.

Meno probabile, invece, la presenza di Vignato, nonostante il numero 10 sia tornato immediatamente a lavorare in gruppo dopo la botta alla caviglia presa e che lo ha fatto saltare la sfida di Mantova. Nessuna novità per quanto riguarda Jan Mlakar, che invece con quasi ogni certezza anche venerdì rimarrà in infermeria. Praticamente l’unico nerazzurro infortunato (eccezion fatta per Leris ed Esteves: guai a scordarsi che il Pisa si trova secondo in classifica facendo a meno di due che sarebbero stati elementi imprescindibili).

Infatti, ormai da una settimana Olimpiu Morutan prende parte regolarmente al lavoro in gruppo. Ovviamente il rumeno è reduce da un infortunio serio quale la rottura del tendine d’Achille, però il rientro è ormai alle porte. Inzaghi molto, molto difficilmente lo convocherà per venerdì, mentre le percentuali di una sua presenza in panchina a Modena si alzano molto. Insomma, il Pisa arriva al momento più duro nella miglior forma fisica, adesso non resta che non commettere passi falsi.