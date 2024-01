Pista da bob a Cortina, bando scaduto: c’è un’offerta

Cortina, 18 gennaio 2024 – C’è un nuovo punto fermo in quella che ormai è diventata un’epopea: la pista da bob per le Olimpiadi invernali 2026. Per la realizzazione del nuovo ‘budello’ di Cortina, oggi alle 12 è scaduto il bando, ed era presente una offerta per il progetto nel portale appalti del Mit.

“Abbiamo ricevuto una offerta per la pista di bob di Cortina, adesso verificheremo di cosa si tratta” ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto questa mattina, anticipando la notizia.

Ora "cercheremo di capire", ha aggiunto Zaia. Ma la partita vera è anche "convincere il Cio che quella è la sede", cioè Cortina.

Stando alle procedure di bando, nei prossimi giorni si riunirà la commissione aggiudicatrice, per valutare la rispondenza dell'offerta ai requisiti della gara, in particolare per gli aspetti economici e tecnici.

Quanto costa la pista da bob

Il valore del bando per la pista, da costruire sul tracciato della ex Eugenio Monti, è di 81,8 milioni di euro, 625 (contro gli 807 precedenti) i giorni di cantiere previsti dal progetto di Simico, la Società infrastrutture Milano Cortina.