Pistoia-Abetone, Terrasi e Giomi vincono e conquistano il titolo italiano sulla 50 chilometri

Pistoia, 30 giugno 2024 – E’ stata una 47esima edizione della Pistoia-Abetone Ultramarathon all’ìnsegna del Tricolore. Per la terza volta nella sua lunga storia, infatti, la gara internazionale organizzata dalla Ascd Silvano Fedi, ha assegnato i titoli di campione italiano Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) di 50 km su strada. A indossare la maglia tricolore di campione d’Italia 2024 sono stati Alessio Terrasi e Sarah Giomi.

Tra gli uomini Terrasi (Parco Alpi Apuane) ha vinto in 3h35’38” davanti a Simone Pessina (Bergamo Stars Atletica) in 3h:40’05”. Tra le donne, Giomi (Cus Pro patria Milano) ha vinto in 4h06’24” davanti a Federica Moroni (Dinamo Sport) in 4h12’26”.

Sono stati 800 gli appassionati che si sono spinti a coprire tutti i massacranti 50 km che dai soli 65 metri sul livello del mare della zona di partenza, la piazza del duomo di Pistoia, conducono ai 1.388 metri dell’Abetone, per tagliare quel traguardo in piazza delle Piramidi, che rappresenta un mito nel mondo dell’ultra maratona. Altri circa 300 concorrenti si sono invece fermati al traguardo di San Marcello, al 30esimo chilometro in molti casi con l’obiettivo di testare la propria condizione e prendere confidenza col tracciato e la sua impegnativa altimetria, per poi preparare l’attacco alla vetta del monte Falco, in cima all’Abetone, per l’edizione 2025.

ARRIVI ABETONE 50 KM - UOMINI 1 Alessio Terrasi 1990 ITA Atl. Parco Alpi Apuane 03:35:38 2 Simone Pessina 1985 ITA BERGAMO STARS ATLETICA 03:40:05 3 Dario Pietro Ferrante 1979 MAR Osteria dei Podisti 03:41:33 4 David Fiesoli 1999 ITA Aurora Montale (PT) 03:45:37 5 Filippo Bovanini 1994 ITA Atl. Avis Castel S.Pietro 03:51:12 6 Matteo Di Conza 1981 ITA Varese Atletica 03:54:57 7 Marco Menegardi 1986 ITA G.S. Orobie 03:58:11 8 Domenico Passuello 1978 ITA G.S. Lucchese 03:58:49 9 Marco Antonius Sturm 1977 GER 04:01:41 10 Alessandro Benerecetti 1976 Tosco-Romagnola 04:02:22 ARRIVI ABETONE 50 KM - DONNE 1 Sarah Giomi 1985 ITA Cus Pro Patria Milano 4:06’24” 2 Federica Moroni 1972 ITA Dinamo Sport 04:12:26 3 Ilaria Bergaglio 1981 ITA Atl. Novese 04:32:43 4. Ilaria Zaccagni 1980 ITA Atl Casone Noceto 04:44:27 5 Elisa Crescentini 1979 ITA A.R.C.U.S. Rimini 04:50:50 ARRIVI SAN MARCELLO 30 KM - UOMINI 1 Castro Lorenzo PHI GS MAIANO 2:00’49” 2 Mazzola Claudio G. ITA RUNCARD 2:09:33 3 Fiesoli Gabriele ITA PODISTICA MEDICEA 2:10:19 ARRIVI SAN MARCELLO 30 KM - DONNE 1 Mihaela Robu ROU Ascd Silvano Fedi (PT) 2:20’49” 2 Grazzini Linda ITA GP CAI Pistoia 2:21:30 3 Zilio Anna ITA ASD Team KM Sport 2:28:30