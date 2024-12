Pistoia crolla dopo due overtime. Lo scontro salvezza va a Scafati

SCAFATI

107

PISTOIA

102

GIVOVA SCAFATI Gray 34, Zanelli, Sorokas 2, Miaschi 8, Pinkins 6, Cinciarini 15, Stewart 19, Jovanovic 21, Akin 2, Sangiovanni ne, Ulaneo ne, Greco ne. All. Pilot

ESTRA PISTOIA Christon 22, Benetti, Della Rosa 3, Paschall 16, Rowan 11, Forrest 24, Saccaggi, Smith, Silins 26, Anumba ne, Pinelli ne, Boglio ne. All. Markovski

ARBITRI Lanzarini, Borgo, Dionisi

NOTE Parziali: 22-22; 38-45; 66-69; 83-83; 92-92. Tiri da due Scafati 25/62, Pistoia 32/50. Tiri da tre Scafati 10/36, Pistoia 6/30.

Pistoia ci ha provato fino alla fine, ha lottato, ha portato Scafati a giocarsi due tempi supplementari e solo alla fine ha dovuto abdicare. Un ko, il quinto consecutivo, che lascia decisamente l’amaro in bocca ai biancorossi, perché l’andamento della gara ha dimostrato che vittoria era alla portata. L’importanza della partita, uno scontro salvezza a tutti gli effetti, si fa sentire fino dalla palla a due ed infatti si assiste ad un inizio contratto da entrambe le parti. Tanti gli errori al tiro frutto sia della tensione che del buon lavoro da parte delle difese. Pistoia ha il merito di essere un po’ più precisa e riesce a tenere il naso avanti fino ai secondi finali quando Scafati dopo aver inseguito per tutto il quarto trova la parità (22-22). L’Estra ha in Silins e Rowan i suoi trascinatori, per l’ala lettone sono 10 i punti messi a referto alla fine del primo quarto. Pistoia riprende in mano la partita nel secondo quarto con un vantaggio grazie ad un difesa che lavora con maggiore intensità ed un attacco che pur non essendo chirurgico trova comunque buone soluzioni. A 3’ dalla fine il vantaggio per i biancorossi è di 7 punti (34-41) che riescono a mantenere fino alla fine del periodo.

L’Estra esce meglio dagli spogliatoi incrementando il vantaggio fino a toccare il più 10 (40-50) ma come è accaduto nelle ultime gare arriva puntuale il black out con Pistoia che subisce un parziale di 16-6 consentendo a Scafati di impattare il match (56-56 a 4’ dall’ultima pausa) e di ritornare dentro la partita. Da lì in avanti si va avanti punto a punto con Pistoia che solo nei secondi finali trascinata da Christon in grande spolvero riesce di nuovo a tornare avanti ed arrivare all’ultimo quarto con 3 punti di vantaggio (66-69). Si va all’atto finale del match con il vento che cambia al PalaMangano e soffia dalla parte di Scafati. L’attacco di Pistoia si pianta con i biancorossi che stanno oltre 3 minuti senza segnare e allora la Givova ne approfitta e a metà del quarto fa segnare il più 7 (78-71). L’Estra riesce a tenersi a galla grazie a Paschall, che riporta i suoi a meno 2 (78-76) coadiuvato da Silins che completa la rimonta e regala il vantaggio (78-79) a 2’ dalla sirena. Finale infuocato punto a punto con Forrest che a 5’’ dalla fine con un’entrata ad occhi chiusi trova il pareggio sull’83-83.

E’ overtime ed è ancora una lotta senza quartiere con Scafati che arriva ad una manciata di secondi sopra di 3 (92-89) ma Christon proprio sulla sirena mette la tripla del nuovo pareggio. Nel secondo supplementare Pistoia è allo stremo delle forze e la lucidità viene meno e Scafati ne approfitta per scavare un solco di 9 punti (104-95). Pistoia non molla e accorcia fino al meno 4 (104-102) quando sul cronometro mancano 10 secondi dalla fine ma questa volta la rimonta non riesce ed è Scafati a prendersi i due punti.

Maurizio Innocenti