Pistoia fa sul serio ed è pronta a dimostrarlo. Brienza carichissimo: "A Brescia per vincere"

E’ un Nicola Brienza carico a pallettoni quello che parla nella conferenza stampa prima della gara 1 di questa sera (PalaLeonessa ore 20.45) tra Brescia e Pistoia. Il tecnico biancorosso sprizza adrenalina da tutti i pori e la tensione è decisamente palpabile. "Siamo carichi a mille – dice il coCH – è da quando è suonata la sirenza al temine della gara contro Trento che pensiamo ai playoff e sono state due settimane di grande tensione positiva che ci ha galvanizzati. Voglio chiarire una cosa: non andiamo a giocare leggeri, ma per vincere. L’intenzione è di giocare due partite pazzesche e sinceramente non vediamo l’ora che arrivi la palla a due. Da parte mia c’è stato un grande stress emotivo perché sono giorni che non penso altro che a questa partita, sono i miei primi playoff da capo allenatore e i primi in serie A per tutti noi". Parole che inquadrano bene quelle che sono le intenzioni di Pistoia e come la squadra stia vivendo l’attesa per la gara di questa sera. "Due considerazioni. La prima è che le prime quattro squadre del campionato sono formazioni pazzesche e sinceramente incontrare l’una o l’altra non avrebbe fatto differenza. Per la seconda mi riallaccio a quanto dichiarato dal nostro capitano. Tre anni fa Pistoia riusci all’ultimo tuffo ad entrare nei playoff di A2 uscendo con un 3-0, a distanza di tre anni siamo di nuovo a giocarci i playoff di serie A partendo da sesti in classifica. Nel mezzo c’è stato un percorso incredibile che abbiamo fatto partendo senza grandi potenzialità economiche ma con un gruppo storico che è stato pazzesco. E’ giusto soffermarsi su quanto è stato fatto ed è giusto ricordare questi ragazzi che hanno compiuto qualcosa di straordinario e rispettarli".

Non si può che sottoscrivere ogni singola parola perché realmente in tre anni sono state fatte cose straordinarie e la fine non è ancora stata scritta perché pur consapevoli della difficoltà di questa serie di playoff Pistoia ha ancora voglia di stupire. In campionato i biancorossi sono capitolati due volte contro Brescia ma uscendo sempre a testa alta e le due partite giocate possono essere state d’aiuto per capire quale passo in più c’è da fare per provare a vincere. "La prima sfida è arrivata alla terza giornata – afferma Brienza – quando ancora non eravamo ’squadra’, nella gara di ritorno abbiamo avuto la possibilità di passare in vantaggio nei minuti finali ma sono stati bravi a loro a non permettercelo. Questa è la terza partita che giochiamo e sappiamo che per avere delle chance dovremo essere praticamente perfetti. Proveremo ad esserlo già in gara-uno altrimenti ci riproveremo nelle altre sfide". Per Brienza è una sorta di sfida nella sfida con il suo collega e amico Alessandro Magro. "Con Alessandro eravamo ’pischelli’ quando facevamo gli aiuto assistenti io a Cantù e lui a Siena, ora siamo qui a giocarci i playoff. C’è grande amicizia ma intanto siamo 0-2 nel computo delle sfide e vorrei iniziare ad invertire l’inerzia. Battute a parte sono molto contento che nelle nomination per migliore allenatore oltre a me ci siano Magro e Galbiati – conclude – perché è il segno che c’è una nuova generazione di allenatori che spinge per venire fuori".

Maurizio Innocenti