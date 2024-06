Pistoiese, acquistato il nome. Ma i tifosi sono divisi: "Fossati non è gradito»

L’operazione condotta da Sergio Iorio e da Fabio Fossati, col trasferimento del titolo dell’Aglianese Calcio a Pistoia e la nascita del Pistoia Fc ha lasciato alcuni strascichi, soprattutto tra alcune frange della tifoseria. Ad essere oggetto di discussione, fin dai primi giorni in cui si era parlato della possibile operazione, è stato soprattutto Fossati. ll patron dell’Aglianese, per una parte dei supporters arancioni, avrebbe mancato di rispetto alla città e alla piazza in più circostanze. L’ultimo richiamo è al 21 gennaio scorso, quando il presidente neroverde ebbe degli screzi con un gruppetto di tifosi e mosse pesanti accuse, mal digerite, nella ricostruzione dei fatti. Il gruppo organizzato Only Orange, con una lettera al neo presidente Iorio, ha ribadito la propria distanza dall’operazione e il dissenso per la presenza di Fossati nei quadri societari.

"Il Pistoia Football Club è una squadra che, come ha detto lei, non è altro che l’Aglianese riverniciata di arancione – si legge nella lettera –. Ai nostri occhi, la sua creatura non è nemmeno lontana parente della Pistoiese e, finché porterà questo nome, non significa niente e e non ci interessa e non la seguiremo. Perché noi siamo tifosi della Pistoiese, non del Pistoia FC". Una presa di posizione netta, smorzata solo parzialmente in seguito: "Se poi è realmente sua intenzione ricomprare il marchio e poter legittimamente usare il nome Pistoiese, saremmo disposti a rivedere le nostre posizioni sulla presenza allo stadio anche se i dubbi resteranno lo stesso. Il "peccato originale" che la sua nuova Pistoiese abbia l’anima neroverde e non arancione sarà difficile da metabolizzare. Aveva l’opportunità unica di essere l’alfiere di un progetto inclusivo, che coinvolgesse una città e riallacciasse i fili della storia. Tale occasione l’ha perduta e il progetto che ha creato è divisivo, sia nelle fondamenta, sia per le persone che si è messo intorno".

Il riferimento a Fossati è evidente e la menzione avviene poche righe più avanti. "Fabio Fossati non è e non sarà mai persona gradita alla tifoseria, dato che questo personaggio, quando era ancora ai vertici di un’altra società, ha interferito ripetutamente nella vita della Pistoiese, mancando di rispetto, nelle forme più disparate, alla città ed ai suoi tifosi".

Ma è stato proprio lui ad apporre la firma sull’offerta presentata dal Pistoia Fc al curatore fallimentare Lorenzo Paci per acquistare i diritti ad utilizzare la denominazione Us Pistoiese 1921. La data di ieri, lunedì 10 giugno, era l’ultima utile per presentare una offerta minima da 20mila per aggiudicarsi il lotto messo all’asta non più di due settimane fa. L’unica proposta è stata quella della neonata società, che si è aggiudicata la denominazione. Probabile, dunque, che il club possa iscriversi al campionato col titolo di Fc Pistoiese.

Mf