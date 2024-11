Pistoiese, inizia l’era di mister Villa: "Lui e Collacchioni, simboli orange"

Mancava solamente l’annuncio ufficiale, ma nella tarda mattinata di ieri è arrivato anche quello. Alberto Villa è il nuovo allenatore della Pistoiese e sarà affiancato come vice da Lorenzo Collacchioni. Un ritorno al passato per entrambi, che da calciatori avevano già indossato la maglia arancione, condividendo per altro tre stagioni in Serie C1 tra il 2002 e il 2005. Sono state proprio quelle le annate in cui il classe 1979 ha indossato la casacca della Pistoiese, mentre Collacchioni vi era rimasto fino al 2007 e in seguito aveva fatto ritorno dal 2012 al 2014, conquistando la promozione in Serie C sotto la guida di Massimo Morgia. Un cambio radicale che però porta con sé anche un messaggio di attaccamento ai colori arancioni, come sottolineato nella nota diramata dallo stesso club: "La Pistoiese Fc riparte da due ex arancioni rimasti nel cuore dei tifosi per le gesta compiute sul prato del ’Melani’. Villa e Collacchioni, che conoscono bene la città, il valore e il peso della maglia arancione, sono chiamati adesso a scrivere un nuovo capitolo della loro storia in orange, guidando la prima squadra dalla panchina".

Per quanto riguarda Villa, si tratta della prima esperienza da allenatore in Serie D, dopo un inizio passato come vice di Antonio Calabro al Carpi, alla Viterbese e al Catanzaro e due annate in Serie C prima con la Pergolettese, condotta ai playoff, e poi con la Virtus Francavilla, terminata con la retrocessione. Collacchioni invece ha già esperienza in quarta serie, avendo guidato il San Donato Tavarnelle nello scorso campionato, concluso in anticipo con l’esonero a febbraio, e due anni fa il Livorno. All’orizzonte si profila quindi uno stretto rapporto di collaborazione tra i due, con l’ex difensore che potrà contare su un’importante conoscenza di girone e giocatori toscani, avendo allenato in precedenza anche Fucecchio e San Miniato Basso in Eccellenza. I due nuovi arrivati avranno intanto il difficile compito di riportare entusiasmo ad una piazza che aveva iniziato la stagione con un entusiasmo poi sopitosi di fronte all’altalena dei risultati. La sfida col Piacenza sarà una prima, vera prova del fuoco per Alberto Villa, che fin da subito non potrà permettersi passi falsi: la vetta dista già nove lunghezze e ogni ulteriore punto perduto per strada potrebbe pesare tanto.

Michele Flori