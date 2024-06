Podismo. Bandini re della ’StraMontelupo’. Alpi Apuane fa incetta di medaglie

Vittoria assoluta per Nicolò Bandini, l’atleta del Parco Alpi Apuane che si impone nella 16esima edizione della "StraMontelupo Fiorentino", gara su strada di 12 chilometri. Nella stessa competizione, primo posto di categoria per Giorgio Davini (SM50), terzo posto di categoria per Gianfranco Ciccone (SM50) e buone prove per Andrea Orsi, Maurizio Pierotti e Manuel Tilocca. Nella 50esima edizione della "Ciamptada Aullese", in Lunigiana, corsa su strada di 8,5 chilometri, secondo posto assoluto per Nicola Vanni, terzo posto assoluto per Marco Sagramoni, primo posto di categoria per Luciano Bianchi (SM65), Fabrizio Santi (SM70) e Flavia Cristianini (SF55), secondo posto di categoria per Michelangelo Fanani (SM55) e Gino Cappelli (SM65), terzo posto di categoria per Enrico Piastra (SM50) e buone prove per Mirco Toma, Roberto Tognari, Giovanni Balloni, Paolo Cogilli e Maurizio Folegnani. Nella 20esima edizione della "Corri Castellina", gara di 9,8 chilometri sulle strade di Castellina Marittima, nel pisano, terzo posto assoluto per Dario Anaclerio e Lorena Meroni, vittoria di categoria per Mimmo Marino (SM50), terzo posto di categoria per Simona Carradossi (SF45) e Arturo Sargenti (SM70) e buone prove per Francesco Luparini, Maurizio Pierotti, Roberto Ria, Claudio Landucci e Paola Lazzini.

ma.mu.