Podismo. Battaglione Master: "Sacrificio e passione. Veri esempi di atleti»

Se i runners assoluti sono un plotone di una quarantina di elementi tra uomini e donne, i masters sono un battaglione di oltre 200 unità (di entrambi i sessi). Sono i numeri del Gruppo Sportivo Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar che nell’anno appena terminato hanno indossato la canotta della società del presidente Graziano Poli. "Sono atleti che, anche con sacrifici personali, ogni domenica si aggiudicano vittorie nelle piú prestigiose gare in tutta Italia – dice di loro il direttore sportivo biancoverde Paolo Bonatti –. Quello dei masters è un settore riservato agli atleti Over 35 e nel 2024 ha conseguito il titolo toscano di cross per il 14° anno consecutivo e si è aggiudicato anche il titolo nei 10 chilometri su strada".

"Nel cross tricolore di Cassino, Carlo Pogliani, Giorgio Scialabba, Andrea Nannizzi e Stefano Bascherini – prosegue – hanno conquistato l’argento nella categoria M35; mentre tra i master si sono messi in evidenza Marco Sagramoni, Francesco Frediano, Luciano Bianchi, Fabrizio Santi (nella foto), Juri Mazzei, Marco Osimanti, Andrea Marsili, Giorgio Davini". Bonatti ricorda anche i volontari Walter e Carla Cavilli, Moreno e Gloria Tovani, Nello Domenicali: "Operano in ombra nelle varie manifestazioni ma sono una parte importante per la riuscita delle gare da noi organizzate".

ma.mu.