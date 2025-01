Podismo. Domenica si corre con la "Gennaiola 2025». Tanti iscritti e novità

Pronti alla partenza. Domenica c’è la "Gennaiola 2025", la manifestazione podistica tra le più amate e caratterizzanti del territorio, in programma a Santa Maria degli Angeli. La presentazione della 41esima edizione, che racchiude anche il XV ‘Memorial Vincenzo Cavanna’, si è tenuta nella sede della Pro loco di Santa Maria degli Angeli, soggetto organizzatore della gara in collaborazione con Assisi Runners, l’Endas e la Fidal. Tante le novità per celebrare le 41 candeline dell’evento sportivo. Prima della partenza, alle 9.30, si terrà una gara non competitiva riservata agli studenti delle scuole medie del Comune di Assisi su un tracciato della lunghezza di circa 1000 metri. La corsa si snoderà su via Patrono d’Italia con partenza alla rotonda di via Los Angeles. A seguire si terrà la corsa competitiva che al momento vede già iscritte 61 società e 420 runners.