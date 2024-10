Podismo. Due vittorie assolute e tre podi. Incetta di premi per Alpi Apuane

Due vittorie assolute e tre podi assoluti per gli atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar impegnati a Luni e Pisa. Alla quinta edizione della "Corri per il Gaslini", corsa di 9 chilometri sulle strade di Luni, vittoria assoluta per Andrea Nannizzi, secondo posto assoluto per Nicola Vanni e Marta Micchi, terzo posto assoluto per Marco Sagramoni, vittoria di categoria per Mirko Tarantola (SM e settimo assoluto), Fabrizio Santi (SM70) e Luciano Bianchi (SM65), secondo posto di categoria per Michelangelo Fanani (SM55) e buone prove per Gianni Francesconi, Giovanni Balloni e Giovanni Marra. Nella 18esima edizione della "Pisa Half Marathon" (valida anche per il campionato italiano bancari e assicuratori), il titolo nazionale "bancari e assicuratori" è stato vinto da Zivago Anchesi, vittoria di categoria per Alberto Giannoni (SM40), Mimmo Marino (SM50), Marco Osimanti (SM60), Roxana Girleanu (SF45), Andreea Lucaci (SF), Andrea Bernardita Salas Palmas (SF50), terzo posto di categoria per Dario Anaclerio (SM40) e Gino Cappelli (SM65); buone prove per il resto della squadra biancoverde: Juri Mazzei, Daniele Bazzicchi, Adriano Mattei, Jonathan Toni, Giorgio Davini, Gabriele Fensi, Luca Salotti, Nicola Cappelli, Daniele D’Andrea, Damiano Lippi, Maurizio Pierotti, Andrea Orsi, Manuel Tilocca, Lorenzo Pellegrini, Ruben Iacomini, Daniel D’Onofrio, Marco Mattei, Alberto Cappello, Ludmillo Dal Lago, Martina Baratta, Gabriele Battelli, Barbara Donati, Dario Genovesi, Enzo Russo, Andrea Lorenzini, Alberto Pezzella, Daniele Piagentini, Arturo Sargenti, Giovanni Cangeri, Gianluca Tolla e Irene Monterotti. Nella prima edizione della "Scalata del castello di Sarzanello", gara di 7,8 chilometri a Sarzana, secondo posto assoluto per Nicola Vanni e Flavia Cristianini e buone prove per Davide Pruno e Giovanni Marra.

ma.mu.