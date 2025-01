Podismo. Parco Alpi Apuane: "È stato un anno super. Dal cross grandi gioie»

"Il 2024 è stato un anno super, una annata di grandi traguardi". Così esordisce Paolo Bonatti (nella foto), il ds del Parco Alpi Apuane che traccia un bilancio di fine anno. "A livello assoluto è arrivato il primo titolo italiano importante, quello del cross, davanti al Casone Noceto, società che vanta un parco atleti di grande spessore internazionale. Siamo riusciti a mantenere la seconda piazza nella classifica italiana per societá, classificandoci secondi sia nei 10km su strada ad Arezzo, vincendo anche il titolo individuale con Francesco Guerra, sia nella mezza maratona di Civitanova Marche, con Lorenzo Brunier, Renè Cuneaz, Omar Bouamer, Francesco Nardone, Dario Nardone protagonisti. Un processo di maturazione che ha coinvolto tutti i nostri atleti assoluti, una quarantina. Ottimi risultati individuali anche per Nicolò Bedini, che ha fatto incetta di titoli italiani nella categoria under 23, vestendo anche la maglia azzurra in piú occasioni – continua Bonatti. Da pochi anni anche il settore master femminile ha fatto grandi passi avanti. "Oltre a tante vittorie e piazzamenti (Marta Micchi, Barbara Casaioli, Rosanna Girleanu, Giada Abbatantuono, Alice Coltelli, ndr) sono arrivati anche i buoni piazzamenti per società con l’argento ai cross regionali di Campi Bisenzio, il bronzo nella corsa in montagna a Casette di Massa e l’argento nei 10km su strada di Sesto Fiorentino". ma.mu.