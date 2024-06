Podismo. Runnerini sempre più compatti. Il gradito ritorno di Carlo Mosti

Una rosa che cresce con un fantastico ritorno, quello di Carlo Mosti, tra le fila dei Runnerini Doc Asd Afaph in occasione del 10° Trofeo San Pietro – 7° Trofeo del donatore -3° Memorial Ettore Bazzicchi. La compagine apuana si è presentata ai nastri di partenza della competizione inserita nel Trofeo Corrilunigiana in quel di Retignano, con una squadra prestante. Una conferma con miglioramenti evidenti, sei minuti in meno rispetto all’edizione 2023, per la tosta Tiziana Pizzi che si classifica terza assoluta su un tracciato di 10 km decisamente arduo con saliscendi e tratti proibitivi. Su un lotto di 77 rivali chiude 41° assoluta con il tempo di 55’47’’ sotto lo sguardo del suo allenatore Vitaloni. In ambito maschile torna alla grande Carlo Mosti, reduce da un lungo stop, per lui un eccellente 5° cat. E in 47’06’’. Nel medesimo raggruppamento si difendono e chiudono con tempi ragguardevoli il tenace Carmelo Riggio (7° in 48’29’’) e il determinato Simone Fregosi (18° in 1h03’43’’).

Nella categoria F, un Emiliano Liberatori in gran spolvero si classifica al quinto posto fermando i cronometri a 58’06’’. Dietro di lui il professore Gianluca Mazzoni si qualifica decimo in 1h07’40’’. Il più giovane del gruppo (cat.D) Guglielmo Meruzzi si produce in una bella performance e ottiene un encomiabile quarto posto col tempo di 50’21’’. Prossimamente saranno di scena, stavolta solo nella non competitiva, anche nuovi ingressi l’ex mezzofondista Claudia Grazzini e Michele Porcu. Un plauso anche ad altri due volti Runnernine nella ludica Monica Tognoni ed Alessia Giuntini scese in corsa a Retignano. Insomma una serie di risultati che danno maggiore convinzione a tutti gli atleti che hanno affrontato le varie sfide in campo.

