Podismo. Sempre sulla cresta dell’onda. Runnerini in mostra al Corrilunigiana

Sempre sulla cresta dell’onda. I Runnerini Doc Asd Afaph lanciano il guanto di sfida e si mettono in evidenza nel Trofeo Corrilunigiana. In occasione del 10° Trofeo San Pietro – 7° Trofeo del donatore -3° Memorial Ettore Bazzicchi, la compagine apuana ha dimostrato il proprio livello sul campo di gara mostrando il proprio valore tecnico – atletico che cresce in una squadra che si rafforza costantemente con nuovi elementi. I riscontri sono stati evidenti anche stavolta con performance decisamente competitive. Ecco le prestazioni inanellate in questa giornata, Tra le giovanissime nella categoria M (2015/24) prova sprintosa di Sofia Pitanti Coppedè che, nonostante una caduta durante la corsa, si è rialzata conquistando la vittoria su un tracciato di circa 400 metri. Tra i pari cat. A argento lottato sino all’ultimo metro per Lorenzo Grazzini che tenta il tutto per tutto nell’erta finale. Dietro di lui un incalzante Diego Bonini chiude al 5° posto tallonato dai grintosi compagni di squadra Tito Mosti (6°), Luca Lazzarotti (7°) e Milo Mosti (9°). Sorprendente e motivata incalza le rivali di 13 anni la classe 2014 Sara Fregosi che si piazza per il raggruppamento B1 al terzo posto. Gestisce ottimamente la gara attaccando le avversarie e mantenendo il vantaggio sino alla fine. Le compagne non si arrendono e ci mettono energia e testa. Alessia Giusti chiude quinta, seguita al suo rientro agonistico da Alessia Lombardi (6°) e da Gaia Adele Coppedè che, nonostante il dolore per una pizzata d’ape sotto il piede dolente non cede e si piazza settima. Uno strepitoso Francesco Lazzarotti, reduce da due titoli regionali ragazzi (Uisp e CSI), detta legge, incalza i rivali e fa suo l’oro con uno sprint finale fulmineo. Tenace e costante Leonardo David Mazzoni ottiene un pregevole quinto gradino tra i B1. Prossimo appuntamento la 50esima Ciamptada Aullese sabato prossimo ed il giorno dopo i regionali atletica Csi a Pontremoli. Fierissima per i riscontri ottenuti la coach , che li allena costantemente da diversi anni, Vittoria Bertelloni supportata anche stavolta dal coach (a Retignano anche in veste di giudice starter) Riccardo Lazzarotti. "Sono entusiasta dei risultati che hanno ottenuto, ci prepariamo appassionatamente per ogni sfida – ha dichiarato la coach Bertelloni - e sono felice di forgiarne corpo e mente. Sono ragazzi stupendi che lavorano sodo divertendosi e non posso che elogiarli per ciò che sono: sportivi validi e di cuore".