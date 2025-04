Polizzi segna su rigore: Perugia Primavera vince 1-0 contro Palermo

Polizzi, davanti al presidente Faroni e al diesse Meluso, con un gol su rigore regala alla Primavera biancorossa tre punti cruciali per la salvezza. La squadra di Moll Moll ottiene un fondamentale successo battendo 1-0 il Palermo di Del Grosso. La rete al 21’ del secondo tempo ad opera di Polizzi, al secondo centro consecutivo dopo la rete al Crotone di una settimana fa. Buona anche la prova del portiere Yimga che si è dimostrato coraggioso in alcune uscite sul centrale del Paolo Rossi, in attesa dell’inaugurazione del nuovo campo sintetico prevista per le prossime settimane.

È il Perugia a fare la partita provandoci anche con tiri da fuori area senza però creare veri e propri pericoli alla porta avversaria. Nella ripresa la determinazione e la voglia dei biancorossi aumenta e al 21’ l’episodio che decide la gara con un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano in area ospite. Polizzi spiazza il portiere portando in vantaggio il Perugia.

Il Palermo si riversa in attacco e Salvador con una mezza girata colpisce la traversa. In classifica, con questo successo, il Perugia Primavera sale a quota 26, a pari punti con il Crotone, in attesa del Bari che insegue tre punti dietro.

Prossimo turno: Ascoli-Perugia, sabato 19 aprile

PRIMAVERA: Yimga, Bussotti, Giorgetti, Ambrogi, Panaro, Brunori, Dottori (42′ st Pirani), Agosti, Casagrande (34′ st Perugini), Polizzi, Barberini (34′ st Calzoni). A disp.: Belia (GK), Belloni, Mori, Papa, Rossi, Napolano, Cardoni, Berta. All.: Juan Moll Moll

RETI: 21′ st rig. Polizzi