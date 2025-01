Il 79° GP Ponte Vecchio di Firenze avvia il circuito invernale dei Gruppi 3 per anziani

Firenze, 26 gennaio 2025 – Oggi 26 Gennaio all'Ippodromo Cesare Meli di Firenze prenderà avvio con il 79° GP Ponte Vecchio il Circuito invernale dei Gruppi 3, riservato ai trottatori anziani, ideato brillantemente dal Masaf con il supporto propositivo di Grande Ippica Italiana. Questo evento origina una mirata manifestazione che si articola, oltre che sulla classica gigliata, sull'asse del Mario Locatelli a Milano, Giorgio Jegher a Trieste, per concludersi a Milano il 25 aprile 2025 con la finale nel Gp Mario ed Ettore Barbetta.

Tradizione e prestigio del Ponte Vecchio

Istituito da Giuseppe Camarrone nel 1947, il Ponte Vecchio rappresenta una delle competizioni italiane al trotto di maggior tradizione. Vanta un albo d'oro prestigioso con alcuni dei trottatori più forti a livello assoluto, che hanno scritto la storia di questa disciplina ippica, come Birbone, Tornese, Crevalcore, Hurst Hanover, Agaunar, Barbablù, Steno, Esotico Prad, Crowning Classic e Zacon Gio. La 79° edizione del Ponte Vecchio ha cambiato formula, passando da corsa alla pari sui 2020 metri ad handicap ad invito distribuito su due nastri a 2020 e 2040 metri.

Competizione e favoriti

Undici i cavalli partenti, di cui otto allo start e tre a rincorrere a 2040 metri. L’olandese Heart of Steel, vincitore un mese fa in 1.13.8 sul miglio fiorentino, vanta in coppia con Federico Esposito valide chances di vittoria, essendo un veloce trottatore dalla notevole esperienza. Il contro favorito della corsa appare il classico e solido 5 anni Dylan Dog Font, guidato da Marco Stefani per il training di Mauro Baroncini, e forte di un primato di 1.10.8 sul doppio km.

Risultano discrete le possibilità di piazzamento di Coltwine di Casei con Edoardo Baldi, Etereo Jet con Carmine Piscuoglio e del potente Enock con Manuele Matteini. Il sottoclou della giornata, Premio Birbone (euro 9.020), contempla una sfida avvincente dei 3 anni sul miglio.

Informazioni logistiche

Il record del Ponte Vecchio sul doppio km appartiene a Becoming, che lo stabilì nell'edizione 2023 con Marco Stefani in 1.12.5. Il convegno di corse inizierà alle ore 13,15 e prevederà Gp Ponte Vecchio alle ore 15,45. Il pubblico intervenuto avrà a disposizione il ristorante Bellosguardo al secondo piano della tribuna e il bar mensa nel sottotribuna, mentre presso le scuderie sarà in funzione il bar mensa per gli operatori di giornata.

Ingresso per donne e bambini sarà gratuito.

Francesco Querusti